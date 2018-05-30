"Імперія варварів": Омелян закликав спалити Москву

Міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав Росію "імперією варварів" і закликав спалити Москву і Кремль, оскільки поміняти існуючий там режим неможливо.

Як написав він на своїй сторінці в Facebook, мета РФ - зруйнувати все, що вони не здатні підкорити, зрозуміти чи вкрасти.

"Вбивати десятками мільйонів і брехати без зупинки. Концтабори по всій імперії і знищення інакомислячих, які вирвалися з їхніх сітей, по всіх містах планети. Льодоруби в Мексиці, отрута в Парижі, Празі, Лондоні, Берліні. "Випадкові" смерті і банальні кулі вбивць", - сказано в повідомленні.

Він зазначив, що Кремль і Москву неможливо змінити або перевиховати - тільки спалити.

"Можливо, окремим західним політикам все ще подобається тиснути спітнілу від крові руку кремлівського карлика. І їм дуже пощастить, якщо московські орди знову не виб'ють останні залишки ілюзій на поки спокійних європейських вуличках. Війна не зупиняється ні на мить, які б фата-моргани не стояли перед очима", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі 29 травня російського журналіста Аркадія Бабченко вбили в його квартирі пострілом в спину.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман звинуватив Росію в причетності. На що з'явилася реакція РФ.