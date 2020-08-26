Зеленский уверяет, что существуют шансы для окончания войны на Донбассе уже в этом году

Но Зеленский обманывает и самого себя, и своих избирателей. Никаких шансов для окончания войны нет ни в этом году, ни в обозримом будущем. При этом Украина - лишь часть войны, которую ведет путинский режим, а вовсе не ее центр, пишщет Виталий Портников для espreso.tv.

Зеленский и его избиратели - люди, лишенные инстинкта государственников - просто не способны понять причин, из-за которых Путин ведет эту войну. Они не способны понять, почему в этой войне российского президента поддерживает большая часть его соотечественников. Для Путина война с Украиной - священная война. Война за возрождение Российской империей, частью территории которой являются украинские земли. Путину не нужен Донбасс. И даже Крым не так важен, как контроль над всей Украиной. И Донбасс, и Крым - это лишь часть инструментов по дестабилизации ситуации в нашей стране с целью ее поглощения. И обстрелы на Донбассе, и даже прекращение этих обстрелов на время - тоже часть инструментов. Не более того. И это нужно понимать. Как нужно понимать, что если нашей страной продолжат управлять безответственные популисты, если мы останемся заложниками инфантилизма избирателей Зеленского, Украина не сможет остановить войну и тем более ее выиграть.

Залог нашего успеха - в том, что мы лишь фрагмент краха Российской империи. Хочет того Зеленский или нет, ему придётся воевать долго и упорно. Хотят того избиратели Зеленского или нет, им придется воевать долго и упорно. Такова логика истории, которую не изменят никакие выборы, никакая безответственность 73 процентов. Конфликт с Россией - это наше прошлое, настоящее и ближайшее будущее.

Империя расползается на глазах. Путин пытается сшить ее кровавой нитью в Украине, а уже трещат швы в Беларуси. Опять пришьёт Беларусь - полыхнёт Северный Кавказ, окончательно уйдёт Казахстан. И так - без конца, до окончательного демонтажа империи, до ее превращения в национальное государство русского народа. Путин, как человек невежественный и его соотечественники, воспитанные в шовинизме, просто не могут осознать причин того, что происходит. Они верят, что это Запад не даёт им возвратить империю. И они воюют с Западом на нашей с вами земле.

Но то, что мертво, умереть не может. Российская империя погибнет не потому, что мы сможем договориться с Путиным, а потому, что у Кремля не хватит сил для ее восстановления - а ничем другим в Москве заниматься просто не умеют. Москва обязательно надорвётся, хотим мы этого или нет. Но это произойдёт вовсе не в этом году и даже не в следующем. Впереди у украинцев - годы и годы Отечественной войны.

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