Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что к работе в Трехсторонней контактной группе планируется привлечь представителей Донецкой и Луганской областей "от украинской стороны" - но при этом они должны иметь "как юридическую, так и общественную легитимность среди жителей неподконтрольных и подконтрольных территорий". При этом вице-премьер уверен, что такую легитимность легко "замерить"

Тем не менее, то, что происходит в Минске – это не переговоры Украины с Украиной. Это переговоры Украины с Россией. Это переговоры агрессора с жертвой при посредничестве ОБСЕ, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Как эти переговоры выглядели до вчерашнего дня? Очень просто. Представители президента Украины, которые не имели официального государственного статуса, вели переговоры с представителями президента России, которые не имели официального государственного статуса. При этом фактически в составе российской делегации находились представители марионеточных администраций. Не потому, что они имеют общественную легитимность. А потому, что они осуществляют реальную власть на оккупированных территориях.

Именно для того, чтобы не возникло даже и мысли о возможном признании Украиной "народных республик", с нашей стороны на переговорах не присутствовали официальные чиновники. Но все стало меняться после решения главы офиса президента Андрея Ермака подписать вместе с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком предложение о формировании пресловутого консультативного совета вместе – внимание! – с представителями "отдельных районов Донецкой и Луганской областей", то есть представителями марионеточной власти.

И, несмотря на то, что эту авантюру не удалось осуществить благодаря сопротивлению украинского общества, Германии и Франции, ситуация продолжила развиваться в заданном направлении. Теперь речь идет уже о расширении украинской делегации – вице-премьер, министры, депутаты, представители переселенцев… Возникает только вопрос – а зачем? Ради имитации деятельности? Ради того, чтобы Андрей Ермак продемонстрировал Владимиру Зеленскому свою эффективность переговорщика? Ради созданию для президента Владимира Зеленского возможности рассказать, как он добивается мира на Донбассе? Ради умножения этого отвратительного обмана?

Потому что на самом деле украинская сторона должна настаивать не на увеличении своей делегации в Минске до невообразимых размеров. Она должна настаивать на…уменьшении российской делегации. На том, чтобы за столом переговоров были бы представители оккупантов, а не наемники оккупантов. Ведь в "нормандском формате" наемников нет. Что же, в таком случае они делают в Минске?

Но если наемники остаются, а с украинской стороны в состав делегаций вводятся представители переселенцев, для Кремля это прекрасная возможность сказать – мы же и раньше утверждали, что это внутренний конфликт. Вот пусть представители одной части "народа Донбасса" поговорят с представителями другой части, с "эмигрантами". А мы посмотрим.

Единственное, что нас может уберечь от этой глупости – так это российское чванство. В Кремле могут решить, что негоже самому Грызлову и "министрам народных республик" сидеть за одним столом с "предателями народа Донбасса". И переговоры просто не состоятся. И возобновятся спустя несколько недель или месяцев в прежнем формате.

Но от имитации, которой занимаются Зеленский и его окружение вместо руководства страной, украинцев не убережет никто.