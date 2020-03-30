Имитация ответственности

Вещи надо называть своими именами. Украина стала партой для обучения одного человека азам государственного управления, но самое печальное, что он, судя по всему, мало чему учится.

И вопрос не в том, хорошо или плохо поступает власть. Президент, утратив контроль над собственным парламентским большинством и собственным правительством, не позволяет другим государственным институтам, и прежде всего парламенту, корректировать свои хаотичные метания из стороны в сторону.

Владимир Зеленский

В разгар финансового кризиса и переговоров с МВФ снят один министр финансов, затем второй министр финансов. При этом президент, совершая эту кадровую чехарду, не позволяет парламенту ни услышать программу действий, ни задать вопросы о причинах назначения, ни вопросы о причинах увольнения. Разве это системная государственная работа? Это глупая пацанская чехарда, полное не уважение парламента, граждан. Президент даже не пытается быть понятным и предсказуемым.

Кандидата в министры энергетики Буславец президент выдвинул даже без консультаций с собственной фракцией, в результате за несколько часов до голосования глава комитета написал в фейсбуке, что не собирается голосовать за кандидатуру министра, и за час до голосования президент отозвал ее кандидатуру.

В разгар коронавируса снят министр здравоохранения, абсолютно случайный и далекий от госменеджмента человек, и вместо нее назначили пожилого врача, которого в 2011-м уволили за профнепригодность через пять месяцев работы. Было ясно, что это провал, но президент это понял только через три недели. Послезавтра - послезавтра! - в стране начинается второй этап глобальной медицинской реформы, который затрагивает сотни медицинских учреждений, десятки тысяч медиков, миллионы пациентов. Все это также проходит без всякой мотивации, без дискуссий, без обсуждений.

Четыре месяца не назначается конкурс на директора Государственного бюро расследований - остается и.о.

С 4 марта президент не может обеспечить выполнение постановления правительства о замене руководства госкомпании "Центрэнерго" - не получается. Кабмин молчит, президент молчит, тишина, как будто так и надо.

Сегодня принят закон о продлении контрактов на питание в армии на год! Почему? Не сумели заключить реальные контракты на 2020-й год, провалили дело, и вместо принятия новых решений продлевают старое.

Президент самоустранился от ответственности за кризис, и записывает успокоительные ролики, оставив силовые структуры, экономику, гражданское общество и местное самоуправления один на один с проблемами.

И так сойдет! А если что - переголосуем. Это не власть - это имитация ответственности.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!