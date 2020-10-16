В "Слузі народу" заявили, що українці здивуються спонсорам всенародного опитування

Найближчим часом розкриють будуть розкриті імена меценатів, які профінансують всенародне опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала заступниця голови фракції та народна депутатка від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, цими прізвищами всі будуть приємно здивовані.

"Найближчим часом всі дізнаються, хто це. Думаю, будуть приємно здивовані цим прізвищем чи прізвищами. Кошти будуть офіційно задекларовані і відповідатимуть деклараціям і заробленим коштам", – сказала депутатка.

В Офісі президента OBOZREVATEL підтвердили схожу інформацію, мовляв, всі деталі щодо фінансування опитування й імена меценатів "з'являться найближчим часом".

Нагадаємо, за словами Кравчук, "всенародне опитування! проводитиме громадська організація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією джерела в Офісі президента, яким би не був супротив проти ідеї проведення масштабного опитування серед українців у день місцевих виборів, 25 жовтня, воно буде проведено.