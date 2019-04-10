|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Їм не потрібен мир на Донбасі!" Ображений Медведчук розпік Зеленського та Порошенка

1.4тЧитати матеріал російською

Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук повідомив, що вивести його з переговорного процесу по Донбасу неможливо.

Про це повідомляє прес-служба партії, коментуючи заяву кандидата в президенти Володимира Зеленського про усунення Медведчука, як посередника між Україною і Росією.

"До відома штабних сценаристів Зеленського: Петро Порошенко ніколи не призначав Віктора Медведчука на роль "парламентера" з РФ. Я займався переговорами між Україною і Росією виключно на прохання президента України і робив це в інтересах країни, а не її президента. Тому вивести мене з "переговорного процесу" апріорі неможливо ", – йдеться в повідомленні.

Новини
Під Києвом закидали петардами будинок Медведчука і залишили нецензурне послання

Медведчук підкреслив, що з травня 2018 року брав участь в засіданнях гуманітарної підгрупи в Мінську, "оскільки знав, що чинна влада (України – Ред.) не збирається виконувати раніше досягнуті домовленості і займатися звільненням наших громадян".

"Судячи з того, що заявляють у Зеленського, їм вони теж не будуть потрібні. Як і мир на Донбасі. Адже відмова від прямих переговорів з Донецьком і Луганськом, де проживають громадяни України, означає відсутність результату - миру, повернення цих людей і територій в Україну, а України на Донбас", – додав він.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

coolyanews.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, одним з перших 10 кроків Зеленського-президента стане усунення з переговорного процесу Віктора Медведчука як посередника між Україною і Росією.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Петро ПорошенкоВолодимир ЗеленськийВіктор Медведчук
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
25
4
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки