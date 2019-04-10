"Їм не потрібен мир на Донбасі!" Ображений Медведчук розпік Зеленського та Порошенка

Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук повідомив, що вивести його з переговорного процесу по Донбасу неможливо.

Про це повідомляє прес-служба партії, коментуючи заяву кандидата в президенти Володимира Зеленського про усунення Медведчука, як посередника між Україною і Росією.

"До відома штабних сценаристів Зеленського: Петро Порошенко ніколи не призначав Віктора Медведчука на роль "парламентера" з РФ. Я займався переговорами між Україною і Росією виключно на прохання президента України і робив це в інтересах країни, а не її президента. Тому вивести мене з "переговорного процесу" апріорі неможливо ", – йдеться в повідомленні.

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Медведчук підкреслив, що з травня 2018 року брав участь в засіданнях гуманітарної підгрупи в Мінську, "оскільки знав, що чинна влада (України – Ред.) не збирається виконувати раніше досягнуті домовленості і займатися звільненням наших громадян".

"Судячи з того, що заявляють у Зеленського, їм вони теж не будуть потрібні. Як і мир на Донбасі. Адже відмова від прямих переговорів з Донецьком і Луганськом, де проживають громадяни України, означає відсутність результату - миру, повернення цих людей і територій в Україну, а України на Донбас", – додав він.

Віктор Медведчук coolyanews.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, одним з перших 10 кроків Зеленського-президента стане усунення з переговорного процесу Віктора Медведчука як посередника між Україною і Росією.

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