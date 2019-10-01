"Ілюзія перемоги": Росії порадили не радіти з "формули Штайнмаєра"

Формальна згода України на "формулу Штайнмаєра" нічого не дасть Росії, якщо Київ відмовиться проводити вибори на окупованих територіях Донбасу.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань, заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков. Раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація, що українська делегація підписала гучну формулу.

На думку Бєлєскова, РФ наполягає на підписанні "формули Штайнмаєра", щоб "створити ілюзію своєї перемоги".

"Ну припустимо, Україна погодиться на "формулу Штайнмаєра". І що? Що, по суті, це зараз змінить? ... Якщо Україна і далі відмовляється проводити вибори (в т.зв. "Л/ДНР" – Ред.), то згода на "формулу Штайнмаєра" абсолютно нічого не дає росіянам", – зазначив він.

Експерт пояснив, що в самому змісті формули – принаймні, відомому на даний момент – немає "нічого страшного". Він нагадав, що мова йде про набуття чинності спецстатусу для ОРДЛО після проведення місцевих виборів і визнання їхньої законності з боку ОБСЄ.

"Але коли увага концентрується виключно на тому, коли набуває чинності спецстатус – то може скластися враження, що все інше у нас вирішено. Проте зараз не йдеться про якісь більш-менш прийнятні умови, які б дозволили провести законні вибори за стандартами ОБСЄ", – наголосив Бєлєсков.

Зокрема, уточнив він, не можна забувати про питання безпеки під час проведення цих виборів, про забезпечення участі різних політичних партій.

"Не кажучи вже про те, що на цих територіях не повинно бути військової присутності росіян", – додав міжнародник.

"А коли ми говоримо про зміст "формули Штайнмаєра", то забуваємо про інші принципові моменти, і створюється ілюзія, що вони вирішені", – констатував він.

Бєлєсков вважає, що Росія тисне на Україну, користуючись більш сильною переговорною позицією з Донбасу.

"Наша чинна влада загнала себе в пастку завищених очікувань. Наше населення очікує на швидкий мир. Наші західні партнери чекають на швидкий мир. І Росія цим користується. Мовляв, ви хочете саміт в нормандському форматі? Тоді спочатку ви маєте погодитися на цей момент ("формулу Штайнмаєра" – Ред.)", – пояснив він.

Україна узгодила текст "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу Facebook.com/pressjfo.news

Відзначимо, що на прес-брифінгу в Офісі президента у вівторок, 1 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде узгоджувати текст "формули Штайнмайера" щодо Донбасу. Про це повідомлено Спеціального представника глави ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Мартіна Сайдіка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Пропозиція екс-глави МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра полягала в тому, що Україна спочатку проводить місцеві вибори на непідконтрольних територіях. Якщо ОБСЄ підтверджує їхню демократичність – набуває чинності "особливий статус" для ОРДЛО. І лише після закріплення спецстатусу в Конституції Україна отримує контроль над кордоном.

На попередньому засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську українська сторона відмовилася підписувати узгоджений документ, хоча пізніше глава українського МЗС Вадим Пристайко назвав відмову "технічним непорозумінням".

Київ наполягає, що перед реалізацією "формули Штайнмаєра" необхідно виконати низку пунктів з безпеки, зокрема – повністю припинити вогонь, вивести з території України іноземні війська і розвести сили і засоби вздовж всієї лінії зіткнення.

Після засідання ТКГ в Мінську 1 жовтня в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що представники Києва підписали гучну "формулу".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна узгодила текст "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

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