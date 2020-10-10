Іллюк назвав Арахамію організатором цькування ОП-ЗЖ у Миколаєві

Керівник Миколаївської міської партійної організації "Опозиційна платформа – За життя" Артем Іллюк повідомив, що кампанію по дискредитації і зняття з виборів його політичної сили організував народний депутат і глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія.

Про це він заявив в ефірі програми "Мир і війна" на телеканалі "Інтер".

"Зе-команда всіма способами намагається не допустити нашу команду ОП-ЗЖ до участі у виборах. Організатор цього цькування – керівник обласної організації "Слуги народу" і за сумісництвом керівник фракції "слуг" в парламенті Давид Арахамія. Він на кожному розі кричить про те, що все це робиться за вказівкою президента", – сказав Артем Іллюк.

За його словами, "слуги" об'єдналися з партією експрезидента Порошенка "Європейська солідарність" для того, щоб не пустити ОП-ЗЖ на вибори в Миколаєві. Члени міської виборчої комісії від цих двох партій навмисно саботували роботу і відмовлялися реєструвати опозиціонерів.

"Почалося все банально: блокувалася робота комісії представниками "Слуги народу". Чомусь все це відбувалося за участю членів комісії від "євросолідарності". Все привело до того, що комісія не прийняла рішення щодо реєстрації ОП-ЗЖ на вибори. Потім був суд, який зобов'язав комісію знову розглянути питання про реєстрацію нашої партії. І почалося шоу – то ховали ключі від приміщення, де працює міськвиборчком, то ховали ключі від сейфа з документами, то ховали самі документи. Все це зберігалося в неналежному вигляді. І ця чехарда божевільних подій відбувалася кілька днів", – розповів в прямому ефірі телеканалу "Інтер" політик.

За словами Іллюка, міська виборча комісія все-таки зареєструвала ОП-ЗЖ на вибори, але "слуги" звернулися до суду, щоб оскаржити це рішення. В результаті суд вони програли і тепер готують інформаційну кампанію по дискредитації головної опозиційної партії.

"Комісія в результаті, відповідно до закону, розглянула всі питання, що накопичилися, в тому числі про реєстрацію ОП-ЗЖ. Але пізніше "Слуга народу" знову подала в суд, щоб зняти з виборів ОП-ЗЖ. Причому зроблено це було з якихось надуманих і незрозумілих причин, без будь-яких законних підстав. Суд пройшов, "слугам" відмовили. Тепер вони розробляють план по дискредитації нашої партії. Я знаю, що знову включені всі сили для того, щоб подати апеляцію. Я переживаю, що буде тиск на суддів. Я знаю, що підключені всілякі сили, які будуть кинуті на Миколаїв. Тому що вони хочуть будь-якими способами не допустити ОП-ЗЖ до цих виборів", – повідомив Іллюк.

Керівник Миколаївської міської організації "Опозиційна платформа – За життя" також закликав президента Зеленського припинити цькування опозиції з боку влади.

"Ми закликаємо Президента України Володимира Зеленського припинити цькування опозиції з боку керівників партії "Слуга народу". Такі дії дискредитують владу, дестабілізують ситуацію в регіоні і шкодять українській демократії", – резюмував керівник Артем Іллюк.

Раніше OBOZREVATEL писав, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і ряд нардепів 15 вересня відвідали матч київського "Динамо" і нідерландського "АЗ Алкмар" на НСК "Олімпійський", який офіційно пройшов без глядачів.