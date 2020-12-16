Кива прийшов у Раду з елітним годинником Rolex за сотні тисяч гривень. Фото
Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива з'явився у Верховній Раді України з дорогим годинником швейцарського бренду Rolex.
Відповідне фото було зроблено кореспондентом видання "Апостроф" на засіданні парламенту 16 грудня. Політик засвітив елітний аксесуар, коли спілкувався з журналістами в кулуарах.
За даними видання, цей годинник можна купити за 7 650 доларів (більше 212 тисяч гривень). Вартість Rolex можна порівняти з майже 43 мінімальними зарплатами українців.
Народний обранець від ОПЗЖ задекларував цей аксесуар як подарунок, проте вказав ще більш високу ціну годинника – 392 400 гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше між Іллею Кивою і журналістом Савіком Шустером сталася словесна перепалка в прямому ефірі. Вона почалася через заяву народного депутата про "групу" американського трейдера Джорджа Сороса у Верховній Раді.
Кива брав участь у мітингові проти так званого зовнішнього управління, який 24 листопада провели представники партії "Опозиційна платформа – За життя" біля будівлі посольства США в Києві. Мітингувальникам на цій акції платили по 120 гривень.
Також Кива відзначився скандальною заявою, пославши Раду національної безпеки та оборони "в д*пу". Таким чином він відреагував на засідання РНБО щодо Конституційного суду, який скасував кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.