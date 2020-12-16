Кива прийшов у Раду з елітним годинником Rolex за сотні тисяч гривень. Фото

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива з'явився у Верховній Раді України з дорогим годинником швейцарського бренду Rolex.

Відповідне фото було зроблено кореспондентом видання "Апостроф" на засіданні парламенту 16 грудня. Політик засвітив елітний аксесуар, коли спілкувався з журналістами в кулуарах.

За даними видання, цей годинник можна купити за 7 650 доларів (більше 212 тисяч гривень). Вартість Rolex можна порівняти з майже 43 мінімальними зарплатами українців.

Годинник Rolex на руці у Ківи Апостроф

Народний обранець від ОПЗЖ задекларував цей аксесуар як подарунок, проте вказав ще більш високу ціну годинника – 392 400 гривень.

Декларація нардепа Апостроф

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