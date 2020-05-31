Ілларіонов про плани Путіна: коронавірус врятував Україну, але катастрофа неминуча

Епідемія коронавірусу врятувала Україну від повної катастрофи, яка повинна була статися в квітні на зустрічі глав держав Нормандської четвірки в Берліні.

Як заявив в інтерв'ю "Сегодня" колишній радник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов, відправившись у грудні 2019 року в Париж на саміт із Путіним, президент України Володимир Зеленський за визначенням не міг досягти успіху у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Володимир Путін, Андрій Ілларіонов і Володимир Зеленський

"З якихось причин, можливо, в рамках спілкування з його радниками і помічниками, колегами і друзями, а можливо, і за підказкою з сусідньої країни, виникла ідея, що, швидко вирішивши цю проблему, він нібито зможе придбати політичні очки, які допоможуть йому в якихось інших проєктах. Однак цей шлях був тупиковим із самого початку", – сказав Ілларіонов.

На його думку, нинішня пауза у зовнішньополітичній діяльності через пандемію коронавірусу давала Зеленському шанс на перегляд своєї помилкової позиції.

"Той факт, що він повернувся до своєї хибної позиції на пресконференції, означає, що катастрофа, відкладена через коронавірус, схоже, все одно відбудеться, нехай із затримкою в часі", – констатував ексрадник президента РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт у нормандському форматі в Парижі, за результатами якого було ухвалено комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

20 травня на пресконференції за підсумками року свого президентства Володимир Зеленський заявив про плани зустрітися з Путіним у нормандському форматі після спаду пандемії COVID-19.