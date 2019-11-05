"Їх обдурили!" Портников розкусив підлу умову РФ для України

Президент України Володимир Зеленський повинен зрозуміти, що глава РФ Володимир Путін його обдурив заради підготовки позицій для нападу на Україну.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у Telegram-каналі, коментуючи вимоги РФ для проведення зустрічі в "нормандському форматі".

"Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи пройде "нормандський саміт" до кінця року. В той же час Росія продовжує наполягати на розведенні військ в Петровському", - нагадав він.

Віталій Портников 24 канал

"Цікаво, коли Володимир Зеленський і всі мерзенні пристосуванці і "корисні ідіоти", які виправдовували виконання російських умов необхідністю зустрічі з Путіним, зрозуміють, що їх обдурили заради підготовки позицій для майбутнього нападу Росії, що вони зроблять? Визнають, що обманювали українців або сховаються за черговою жахливою брехнею?" - задався журналіст питанням.

Як писав OBOZREVATEL :

Володимир Зеленський повинен був зустрітися з Володимиром Путіним в рамках переговорів у "нормандському форматі" ще у вересні, однак саміт зірвався з вини Росії.

Потім в Кремлі заявили, що головна умова проведення саміту – розведення сил на Донбасі. Зеленський заявив, що Україна виконує умови для проведення зустрічі.

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