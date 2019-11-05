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5 листопада • оновлено в 16:06
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"Їх обдурили!" Портников розкусив підлу умову РФ для України

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Президент України Володимир Зеленський повинен зрозуміти, що глава РФ Володимир Путін його обдурив заради підготовки позицій для нападу на Україну.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у Telegram-каналі, коментуючи вимоги РФ для проведення зустрічі в "нормандському форматі".

"Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи пройде "нормандський саміт" до кінця року. В той же час Росія продовжує наполягати на розведенні військ в Петровському", - нагадав він.

Віталій Портников

Віталій Портников

24 канал

Новини
Портников пояснив, навіщо Путіну "термінова" зустріч із Зеленським

"Цікаво, коли Володимир Зеленський і всі мерзенні пристосуванці і "корисні ідіоти", які виправдовували виконання російських умов необхідністю зустрічі з Путіним, зрозуміють, що їх обдурили заради підготовки позицій для майбутнього нападу Росії, що вони зроблять? Визнають, що обманювали українців або сховаються за черговою жахливою брехнею?" - задався журналіст питанням.

Як писав OBOZREVATEL :

  • Володимир Зеленський повинен був зустрітися з Володимиром Путіним в рамках переговорів у "нормандському форматі" ще у вересні, однак саміт зірвався з вини Росії.

  • Потім в Кремлі заявили, що головна умова проведення саміту – розведення сил на Донбасі. Зеленський заявив, що Україна виконує умови для проведення зустрічі.

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Особи
Віталій Портніков Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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