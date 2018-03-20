Ігри у Верховній Раді: ЗМІ показали, як "працюють" депутати

Депутати Верховної Ради приділяють багато часу під час засідань своїм гаджетами.

Так, в об'єктив камери кореспондента "Цензор.Нет" потрапили телефони народних обранців, де можна чітко розгледіти, чим саме вони займаються на роботі.

Народний депутат від "Партії" Відродження "Євген Геллер присвятив свій час грі на смартфоні.

Від нього вирішили не відставати ще два народних обранця.

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Відразу п'ятеро депутатів взяли в руки свої гаджети, і займаються кожен своєю справою.

Як повідомляв "Обозреватель", 7 лютого екс-регіонал напав на журналіста в Раді і відібрав у нього телефон, коли той знімав коментар нардепа.