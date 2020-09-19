Ігор Палиця: "Без сильної армії немає майбутнього"

19 вересня лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігор Палиця з робочим візитом відвідав Донеччину. Разом із керівником Комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, головою обласного осередку партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Дмитром Лубінцем він відвідав штаб Операції об'єднаних сил та поспілкувався з офіцерами і солдатами. У зустрічі, зокрема, взяли участь полковник Євгеній Коваленко, генерал-майор Володимир Кидонь, генерал-лейтенант Володимир Кравченко, підполковник Євген Рижов.

Народні депутати обговорили з військовослужбовцями головні проблеми у зоні проведення ООС, дізналися про потреби підрозділів та поділилися своїм баченням вирішення ситуації на Донбасі.

Як прокоментував Ігор Палиця, завдяки цій зустрічі з’явилося чітке розуміння, як можна захистити військових в парламенті, зокрема, що стосується бюджету.

"Я ще раз переконався, що без сильної армії немає ніякого майбутнього. Той, хто розповідає, що на армію не треба давати грошей, – точно не той, хто любить Україну. Армія захищатиме нас у мирний час, важкий час, не дай Бог, і у військовий час. І чим сильнішою буде армія, чим захищенішими будуть військові – від простого солдата до генерала – тим спокійніше спатимуть наші родини. Ми будемо робити все для того, щоб допомогти у вирішенні питань. Щоб наша армія стала найсильнішою", – запевнив Ігор Палиця.

Також цього дня Ігор Палиця долучився до регіонального форуму прихильників партії "ЗА МАЙБУТНЄ" в Краматорську.