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23 січня • оновлено в 15:24
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

#ІДІТЬУСР*КУ, або Якби Закон про дезінформацію діяв, то Зеленський і Ко сиділи б у в`язниці

Не так давно ще непрезидент Зеленський у відповідь на неадекватну реакцію одного депутата на запитання журналістів запропонував челендж #Ідітьуср*ку.

Після прочитання законопроекту про дезінформацію від соратників Зеленського я вирішив запропонувати журналістам продовжити цю корисну акцію вже по відношенню до ініціаторів закону про "політичну цензуру і наклеп".

Саме так цей законопроект варто називати з кількох причин:

1.Введення інституту уповноваженого з питань інформації, який бореться з дезінформацією та з дезінформаторами та призначається і звільняється КМ - це впровадження Інституту державної цензури.

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2. Визначення Уповноваженим так званого індексу довіри - це впровадження реального механізму застосування політичної цензури.

3. Створення асоціації професійних журналістів України як єдиної структури правильних журналістів за оцінкою влади - це симбіоз північнокорейської, радянсько-російської, китайської та інших авторитарних практик.

4. Кримінальна відповідальність за поширення недостовірної інформації - це інструмент боротьби як проти журналістів, політиків та й просто громадян - активних користувачів соціальних мереж.

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Для популярного пояснення цієї ідеї скажу, що Зеленський з 95 кварталом на Інтері та 1+1 за останні роки поширив недостовірної інформації на всі 7 років в`язниці!

(дивись статтю 114-2 Законопроекту, яка передбачає покарання позбавленням волі строком від 5 до 7 років за систематичне умисне масове розповсюдження завідомо недостовірних повідомлень вчинених організованою групою).

5.Заборона безперешкодного відвідування приміщень суб`єктів владних повноважень - це перегляд діючих європейських норм нашого законодавства про доступ до публічної інформації...

Отож, переконаний, що медіаспільнота повинна відмовитися від так званих обговорень цього законопроекту про "політичну цензуру і наклеп", а вимагати його скасування та передати ініціаторам наше ставлення до них словами Зеленського - #ідітьуср*ку!

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Теми
інформаційні атаки Реформи Зеленського
Місце
Україна
Теги
Законодавство законопроект
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