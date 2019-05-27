"Ідіотизм!" Ярош розгромив ідею референдуму про мир з Росією

Ідея команди новообраного президента Зеленського про винесення на всеукраїнський референдум питання про примирення з Росією нагадує перемовини про дружбу з гвалтівником.

Таку думку в інтерв’ю OBOZREVATEL висловив командувач Української Добровольчої Армії, народний депутат Дмитро Ярош. За його словами, це повний ідіотизм.

"Для держави дуже важливо, що найближчим часом буде робити новообраний президент Зеленський. Бо те, що я почув про референдум – мені це важко зрозуміти. Це все одно що нас зґвалтували, а ми опитування проводимо, дружити нам з ґвалтівником чи не варто. Повний ідіотизм!", - емоційно прокоментував ініціативи команди Зеленського Ярош.

Дмитро Ярош

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