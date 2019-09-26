Ідея Лукашенка про миротворців на Донбасі розвела Кремль і "ДНР"

У Росії і терористичній "ДНР" розійшлися в думках про запропоноване президентом Білорусі Олександром Лукашенком введення білоруських миротворців на Донбас.

Як передає ТАСС, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пропозицію Лукашенка повинні оцінювати самі "учасники конфлікту" на сході України – Київ і "Л/ДНР".

"Це нова пропозиція. Безумовно, в першу чергу, потрібно розуміти ставлення учасників конфлікту до такої пропозиції, а учасниками конфлікту в цьому випадку є, з одного боку, Київ, з іншого боку, самопроголошені "республіки" Донбасу. Поки ми не знаємо їх ставлення", – сказав Пєсков, намагаючись зняти відповідальність з Росії.

Крім того, прессекретар Володимира Путіна також підкреслив, що "в тексті Мінських домовленостей, в планах дій такого пункту немає". Він додав, що Мінські угоди залишаються єдиною документальною основою для врегулювання в Україні.

"Можна порівнювати з чим завгодно Мінські угоди. Мінські угоди – це самодостатній і основоположний в плані внутрішньоукраїнського врегулювання документ – єдиний документ, під яким стоять підписи і країн-гарантів, і самої України, і представників невизнаних "республік", – озвучив позицію Кремля Пєсков.

Пєсков і Пушилін

Тим часом, у терористичній "ДНР" поспішили відхилити пропозицію про введення миротворчих сил з Білорусі, повідомляється на Telegram-каналі терористів Donetsk Inside.

"З цими завданнями самостійно і цілком ефективно справляються власні правоохоронні органи "республіки". Мінськ є місцем переговорів Контактної групи. Це дуже цінний і більш ніж достатній внесок Білорусі в мирний процес. Тому пропозицію білоруського керівництва про введення на наші кордони їх контингенту ми з вдячністю відхиляємо", – заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Лукашенко підтвердив готовність взяти участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі, в тому числі шляхом направлення туди білоруського миротворчого контингенту.

Також він заявив, що Україна неодмінно повинна бути єдиною і неподільною , незважаючи на те, що на її території живуть і люди інших національностей.

Разом з тим, президент Білорусі сказав, що не вважає за можливе повернення Криму під контроль України в найближчому майбутньому.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!