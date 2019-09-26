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27 вересня • оновлено в 19:10
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Ідея Лукашенка про миротворців на Донбасі розвела Кремль і "ДНР"

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У Росії і терористичній "ДНР" розійшлися в думках про запропоноване президентом Білорусі Олександром Лукашенком введення білоруських миротворців на Донбас.

Як передає ТАСС, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пропозицію Лукашенка повинні оцінювати самі "учасники конфлікту" на сході України – Київ і "Л/ДНР".

"Це нова пропозиція. Безумовно, в першу чергу, потрібно розуміти ставлення учасників конфлікту до такої пропозиції, а учасниками конфлікту в цьому випадку є, з одного боку, Київ, з іншого боку, самопроголошені "республіки" Донбасу. Поки ми не знаємо їх ставлення", – сказав Пєсков, намагаючись зняти відповідальність з Росії.

Крім того, прессекретар Володимира Путіна також підкреслив, що "в тексті Мінських домовленостей, в планах дій такого пункту немає". Він додав, що Мінські угоди залишаються єдиною документальною основою для врегулювання в Україні.

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"Можна порівнювати з чим завгодно Мінські угоди. Мінські угоди – це самодостатній і основоположний в плані внутрішньоукраїнського врегулювання документ – єдиний документ, під яким стоять підписи і країн-гарантів, і самої України, і представників невизнаних "республік", – озвучив позицію Кремля Пєсков.

Пєсков і Пушилін

Пєсков і Пушилін

Тим часом, у терористичній "ДНР" поспішили відхилити пропозицію про введення миротворчих сил з Білорусі, повідомляється на Telegram-каналі терористів Donetsk Inside.

"З цими завданнями самостійно і цілком ефективно справляються власні правоохоронні органи "республіки". Мінськ є місцем переговорів Контактної групи. Це дуже цінний і більш ніж достатній внесок Білорусі в мирний процес. Тому пропозицію білоруського керівництва про введення на наші кордони їх контингенту ми з вдячністю відхиляємо", – заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Дмитро Пєсков Денис Пушилін Денис Володимирович Олександр Лукашенко
Місце
Росія
Тег
ДНР
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Мир Миру
Мир Миру
Є державний кордон між Україною і РФ. І є спланована сепаратистська діяльність по розколу України військовим шляхом на користь іншої держави.
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Мир Миру, ну i що?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А как же: там марионетки, с ними общаться не будем?! Что-то не сходится
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
дай БОГ что бы ты песков --пес не знал как ложку в рот нести сволота , душогуб
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Петрова Ольга, ты знаешь, что тебя ждёт? Ты, кажется, сильно ошиблась.
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Петрова Ольга, обычно те..кто кому то такое желают..заканчивают свою жизнь весьма печально под забором.с потерей памяти..или в доме престарелых.
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