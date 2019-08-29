Їде поліція: у новій Раді трапився скандал із нардепом

У четвер, 29 серпня, у Верховній Раді обраному народному депутату Сергію Рудику відмовилися видавати депутатське посвідчення.

Як повідомляє OBOZREVATEL, підставою для відмови став лист керівника секретаріату ЦВК, у якому зазначено, що перемога Рудика на виборах оскаржується в суді.

"Треба дочекатися рішень судів, і ЦВК нам повідомить, коли можна видати йому посвідчення", – пояснив в. о. керівника апарату ВР Петро Боднар.

Водночас парламентар зазначив, що вже викликав поліцію для вирішення конфлікту.

"Я вже викликав сюди 102, тому що в нашій державі знайти крайнього потім буде неможливо. Є сайт ЦВК, де зафіксована моя перемога. І лист глави секретаріату не може перешкодити мені бути депутатом", – повідомив Рудик.

Скандал із нардепом Рудиком

Нагадаємо, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду скасував протокол ЦВК про результати виборів у 198 окрузі (Черкаська область), де обраним народним депутатом був визнаний самовисуванець Сергій Рудик.

Суд ухвалив відповідне рішення 24 серпня. Позов подавала кандидатка у депутати від партії "Слуга народу" Наталія Д’яченко в цьому ж окрузі.

Крім цього, суд зобов'язав ЦВК продовжити дії щодо встановлення результатів виборів в окрузі №198 за результатами виконання рішень Шостого апеляційного адміністративного суду від 6 і 10 серпня, і Верховного суду від 12 серпня. Таке судове рішення було ухвалено, незважаючи на те, що 12 серпня ЦВК зареєструвала Рудика обраним народним депутатом на 198 окрузі.

Скандал із нардепом Рудиком

Як повідомляв OBOZREVATEL, в перший день Верховної Ради України 9-го скликання трапився скандал із журналістами.

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