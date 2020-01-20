"Їде на масовку до Путіна?" Зеленський розлютив українців через візит до Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський обурив українців форматом своєї участі в пам'ятних заходах в Ізраїлі, що присвячені 75-й річниці визволення в'язнів концтабору Аушвіц. Вони триватимуть 22-23 січня і збігатимуться в часі з Днем Соборності України.

В інтерв'ю The Times of Israel він зазначив, що має намір відвідати їх – навіть попри те, що йому там не дадуть права виступити. За словами глави держави, він не міг підтвердити уряду Ізраїлю своєї участі до моменту повернення в Україну тіл загиблих в катастрофі літака МАУ в Ірані. Але після їхньої репатріації все ж вирішив вирушити в Єрусалим.

"Найважливіше для кожної країни – вшанувати пам'ять жертв Голокосту. Дуже важливо їхати – незалежно від того, дадуть мені говорити чи ні. Але так багато людей, які загинули в цій трагедії, були українськими євреями – починаючи з Бабиного Яру, де були страчені 150 000 українських євреїв. Наявна у нас статистична інформація показує, що кожен четвертий із євреїв, які загинули під час Голокосту, був українцем", – сказав у інтерв'ю Зеленський.

"Ось чому для українців дуже важливо вшанувати пам'ять жертв Голокосту. Тому я думаю, що було б справедливо, якби президент України виступив із промовою. Я знаю, що в ізраїльської сторони інший формат; нас не запросили говорити. Але в будь-якому разі я буду бути присутнім на цій церемонії", – додав він.

Тим часом народний депутат України від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович зазначив на своїй сторінці у Facebook, що серед запрошених ізраїльською стороною на пам'ятних заходах буде президент Росії Володимир Путін, якому, на відміну від Зеленського, дадуть слово. Цей факт найбільше обурив колишнього директора Інституту національної пам'яті.

"Дадуть слово Путіну, главі держави-агресора, яка вбиває українців і окупувала наші території. Керівнику держави-правонаступниці СРСР і прихильнику Сталіна, який разом із Гітлером розпочав Другу світову війну. Президенту України відвели роль мовчазної масовки під час пропагандистської промови Путіна, і він на цю роль погодився", – озвучив свої претензії В'ятрович.

Володимир Зеленський

За його словами, такий формат запрошення президента України ізраїльською стороною – це приниження української держави, зневага до пам'яті мільйонів українських євреїв – жертв Голокосту – й вкладу українського народу в перемогу над нацизмом.

Крім того, нардеп навів як приклад Зеленському принципову позицію його польського колеги Анджея Дуди, який публічно відмовився їхати в Єрусалим саме через такий "мовчазний" формат запрошення.

"Тому що для Дуди важливо не тільки, "щоб вулиця була заасфальтована". Для нього є різниця, коли йдеться про національну гідність і національні інтереси Польщі. Мені соромно за президента України, який, з одного боку, проігнорував жалобні заходи в Бабиному Яру, а з іншого – в День Соборності України їде побути в масовці у Путіна до Ізраїлю. Що далі? Поїде в Москву 9 травня, щоб постояти поруч із Путіним і привітати з трибуни мавзолею Леніна російську армію?" – обурюється парламентар.

У коментарях під його постом також спалахнула бурхлива дискусія щодо цього. У ній українці висловили своє невдоволення надмірною гнучкістю і непринциповістю президента в питаннях дипломатії та національної історії.

"Думаю, 9 травня таки поїде в Москву", "Зеленському незнайоме слово "гідність", "Пошукайте на YouTube старе відео бубочки "300 еврейців". Це все, що вам потрібно знати про ставлення його до юдеїв та їхньої історії", "Цей дивний чоловік, який тимчасово працює президентом, є абсолютно чужою людиною для України", "Він досі не зрозумів, що є президентом українського народу насправді, а не грає його роль", – пишуть люди.

Разом з тим, один із користувачів заступився за Зеленського, зазначивши, що в цілому в заходах в Ізраїлі будуть брати участь без виступу 45 світових лідерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президента України Володимира Зеленського запідозрили у відсутності на публічних пам'ятних заходах у Бабиному Яру 29 вересня 2019 року, в день річниці початку розстрілів.

Своє невдоволення, виступаючи на Марші пам'яті жертв, висловив єврейський релігійний і громадський діяч, голова Об'єднання юдейських релігійних організацій України Яків Блайх.

Своєю чергою головний рабин України Моше Реувен Асман встав на захист президента.

Пізніше в мережі все ж з'явилися фото із Зеленським у Бабиному Яру. Довкола них спалахнули суперечки, оскільки деякі користувачі припустили, що президент зробив їх спеціально після здійнятого шуму.

Український історик Олександр Зінченко висловив думку, що світлини з президентом були зроблені ввечері 29 вересня, і навів низку доказів.

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