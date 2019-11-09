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9 листопада • оновлено в 19:13
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"І Закарпаттє, і Львів": ексміністр оскандалився заявою про "розпад" України

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Україна повільно, але впевнено йде до розпаду на кілька держав за прикладом Югославії.

Таку заяву в ефірі Newsone зробив колишній міністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко. За словами політика, новій владі потрібно сконцентрувати право застосування сили в своїх руках і розібратися з бунтівними бойовиками.

"Я бачу, як на очах – не йдеться, хто вата, що буде в "ДНР" – ми йдемо повільно шляхом Югославії. Тільки нас не будуть бомбити, у нас шість атомних електростанцій. Але ми розповзаємося відразу.

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Замість того, щоб визначити пріоритети, як ми робимо це вдома, як робимо в компанії, і просто сказати: "Ось це робимо перше". Просив народ 80% мир – буде мир. Чудять добровольці – наказ ГРУ – в один день усіх втихомирили. Вночі, тихо...

Монополія на силу повинна бути тільки у держави, інакше починається "весілля в Малинівці. Досить рвати на собі вишиванки... А якщо ми цим "ляшкам" і подібних з риторикою залишимо, то, повірте, що б президент не зробив на Донбасі, особливий статус, – так вони вже качають – і Закарпаття, і Львів. Скажуть: "А чим ми гірші". Ну ось і розпад", – заявив Червоненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній член Партії регіонів, ексбютівець Володимир Олійник, який втік до Росії, відзначився черговою маячною заявою про Україну, сказавши, що нею правлять чужі, прибульці і приблуди.

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Україна
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Скорее зловонная туша червонца распадётся,разложится.
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Сергеев Сергей
Сергеев Сергей
Когда это несчастье из прошлого перестанет портить воздух?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да правильно он говорит - страна движется к распаду. А на счёт бомбить - АЭС расположены в отдельных городах, не сплошь по стране. И в конце тоже правильно написано - к власти примазываются всякие проходимцы из Европы.
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