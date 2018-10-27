"І яйцями, і шашками": Гриценко нагадав Парубію історію і дорікнув йому

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко пригадав, як нинішній спікер Андрій Парубій раніше був в опозиції і боровся за законність, а тепер її не дотримується.

"Хочу нагадати, що Андрій Парубій не завжди був спікером. І був момент, коли Андрій Парубій сидів в опозиції поруч зі мною і спікером тоді був Володимир Литвин, який йшов на порушення, приймаючи рішення щодо харківських угод", - нагадав Гриценко в ефірі NewsOne.

"І той же Парубій і яйцями, і шашками вимагав від спікера Литвина дотримання регламенту. А тепер Андрій Парубій став спікером. І пішла та сама аморальна історія", - розповів політик.

"Коли тобі потрібно ти по 50 разів повертаєш на голосування, благаєш, топаєш ногами, бризкаєш слиною. Коли тобі не потрібно, ти все швидко звертаєш. Це все видно, люди це бачать", - зазначив Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко вважає, що нардепів, які порушують порядок голосування в Раді, потрібно позбавляти мандата.