"І вся Україна розвалиться": в Росії розкрили невдалий план Путіна

Президент РФ Володимир Путін не намагається повторити "кримський сценарій" на Донбасі через активне протистояння армії України.

Захоплення в 2014 році Донецької і Луганської областей не були кінцевою метою російської агресії. Всі військові дії велися для того, щоб зробити так званий коридор до анексованого Криму, повідомив в інтерв'ю "Донбас Реалії" російський блогер Олександр Риклін.

"Однак, звичайно, вже тоді у Путіна була глобальна ідея – знищення української державності загалом. Що він відкусить шматок сходу і півдня і вся Україна автоматично розвалиться", – висловив свою думку Риклін.

Він пояснив, що швидкий і повний захват Донбасу у Путіна не вдався, тому ризик поглиблення експансії і взяття під контроль інших населених пунктів невеликий.

Олександр Риклін "Крим Реалії"

"Думаю, зараз їхня стратегія – заморожувати конфлікт і таким чином дестабілізувати ситуацію в Україні", – припустив блогер.

Він також підкреслив, що окуповані частини Донбасу можуть повернутися під контроль України як тільки в Росії зміниться влада.

Як писав OBOZREVATEL, у квітні в інтерв'ю народний депутат ( "Народний фронт") Дмитро Тимчук та координатор "Інформаційного спротиву" пояснив, чому Україна не зможе швидко повернути захоплений Донбас.

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