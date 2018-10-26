"І вашим, і нашим": Лукашенка підловили на хитрощах із Порошенком та Путіним

Журналіст прокремлівського пулу Дмитро Смирнов підловив президента Білорусі Олександра Лукашенка в хитрощі під час звернення до своїх колег.

Відповідний пост він розмістив у своєму мікроблозі в Twitter. Зокрема, журналіст порівняв звернення Лукашенка до президента України Петра Порошенка і російського лідера Володимира Путіна.

"Лукашенко - Путіну в Могильові: Ви відчуваєте тут себе, як удома на цьому клаптику російської землі. Це місто більше російське, ніж білоруське. Лукашенко - Порошенку в Гомелі: Ви відчуваєте, що воно нічим не відрізняється від прекрасних українських міст. Тут дуже багато живе українців", - процитував Смирнов.

У мережі підмітили, що президент Білорусі намагається догодити одразу двом країнам, які знаходяться в конфлікті.

Лукашенко - Путіну в Могильові: Ви відчуваєте тут себе як вдома на цьому клаптику російської землі. Це місто більше російська, ніж білоруський



Лукашенко - Порошенко в Гомелі: Ви відчуваєте, що він нічим не відрізняється від прекрасних українських міст. Тут дуже багато живе українців pic.twitter.com/B5fHHM5YK4 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 26 жовтня 2018 р.

"Це і називається: "політика", "Ласкавий телиць двох маток смокче", "Жити захочеш, не так розчепіришся", "І нашим, і вашим, всім станцюємо", "Він для своєї країни намагається, як би ми до цього не ставилися", "Уроки проституції", "Двохвостка", "Багатовекторний".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 жовтня Лукашенко зустрівся з президентом України Петром Порошенком на форумі в Гомелі. Він заявив, що Білорусь готова допомогти врегулювати військовий конфлікт на Донбасі, тому що там гинуть "ні в чому не винні люди".

Пізніше на брифінгу він звернувся на "ти" до українського колеги. Однак Порошенко стримано на це відреагував.