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"І вашим, і нашим": Лукашенка підловили на хитрощах із Порошенком та Путіним

11.4тЧитати матеріал російською

Журналіст прокремлівського пулу Дмитро Смирнов підловив президента Білорусі Олександра Лукашенка в хитрощі під час звернення до своїх колег.

Відповідний пост він розмістив у своєму мікроблозі в Twitter. Зокрема, журналіст порівняв звернення Лукашенка до президента України Петра Порошенка і російського лідера Володимира Путіна.

"Лукашенко - Путіну в Могильові: Ви відчуваєте тут себе, як удома на цьому клаптику російської землі. Це місто більше російське, ніж білоруське. Лукашенко - Порошенку в Гомелі: Ви відчуваєте, що воно нічим не відрізняється від прекрасних українських міст. Тут дуже багато живе українців", - процитував Смирнов.

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У мережі підмітили, що президент Білорусі намагається догодити одразу двом країнам, які знаходяться в конфлікті.

"Це і називається: "політика", "Ласкавий телиць двох маток смокче", "Жити захочеш, не так розчепіришся", "І нашим, і вашим, всім станцюємо", "Він для своєї країни намагається, як би ми до цього не ставилися", "Уроки проституції", "Двохвостка", "Багатовекторний".

"І вашим, і нашим": Лукашенка підловили на хитрощах із Порошенком та Путіним
"І вашим, і нашим": Лукашенка підловили на хитрощах із Порошенком та Путіним
"І вашим, і нашим": Лукашенка підловили на хитрощах із Порошенком та Путіним

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 жовтня Лукашенко зустрівся з президентом України Петром Порошенком на форумі в Гомелі. Він заявив, що Білорусь готова допомогти врегулювати військовий конфлікт на Донбасі, тому що там гинуть "ні в чому не винні люди".

Пізніше на брифінгу він звернувся на "ти" до українського колеги. Однак Порошенко стримано на це відреагував.

Особи
Олександр ЛукашенкоПетро ПорошенкоВолодимир Путін
Місце
Білорусь
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Комментарии на сайте не модерированы
Michael Kuksov
Michael Kuksov
А чего Порошенко ездил в Беларусь? Что за Форум в Гомеле, что ему важно было поехать? Выборы?
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Bio Sphera
Bio Sphera
Лукашенко молодец. Он уж точно умнее Порошенко.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Стосунки треба підтримувати, але не дуже довіряти.
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