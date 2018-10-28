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''І ця людина має ядерну кнопку'': Трампа висміяли за казус з парасолькою

9.9тЧитати матеріал російською

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп осоромився під час підйому на трап літака, кинувши біля входу свою парасольку.

Відео смішного моменту опублікував у своєму Facebook Рустем Адагамов. На відео видно, як глава Білого Дому піднімається на свій літак з парасолькою в руках. Піднявшись до входу, він на кілька секунд зупиняється, а потім просто кидає свою парасольку прямо на трап.

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"Над Трампом знову сміються. Після підйому по трапу до входу в літак його ніхто не зустрів, а сам він не захотів або просто не вміє закривати парасольку. Тому він її просто кинув", — іронічно коментує ситуацію Адагамов.

У коментарях користувачі припустили, що в таких випадках президента біля входу в літак повинен зустрічати спеціальний співробітник охорони і забирати парасольку.

''І ця людина має ядерну кнопку'': Трампа висміяли за казус з парасолькою

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі присоромили президента Росії Володимира Путіна, зазначивши його спецвзуття для зустрічі з главою США Дональдом Трампом.

Особа
Дональд Трамп
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Савченко Александр
Савченко Александр
Обычный нищеброд ! Даже зонтом не умеет пользоваться ! А у Путина - специальный человек есть, генерал-майор зонта ! И когда все мокнут, Путин - сухой !
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Савченко Александр, ну да — сухой нищеброд...
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