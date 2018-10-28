''І ця людина має ядерну кнопку'': Трампа висміяли за казус з парасолькою

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп осоромився під час підйому на трап літака, кинувши біля входу свою парасольку.

Відео смішного моменту опублікував у своєму Facebook Рустем Адагамов. На відео видно, як глава Білого Дому піднімається на свій літак з парасолькою в руках. Піднявшись до входу, він на кілька секунд зупиняється, а потім просто кидає свою парасольку прямо на трап.

"Над Трампом знову сміються. Після підйому по трапу до входу в літак його ніхто не зустрів, а сам він не захотів або просто не вміє закривати парасольку. Тому він її просто кинув", — іронічно коментує ситуацію Адагамов.

У коментарях користувачі припустили, що в таких випадках президента біля входу в літак повинен зустрічати спеціальний співробітник охорони і забирати парасольку.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі присоромили президента Росії Володимира Путіна, зазначивши його спецвзуття для зустрічі з главою США Дональдом Трампом.