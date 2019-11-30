"Рішення змінено": Геращенко розповіла, чому Пристайко їде на саміт НАТО

Українська влада має максимально ефективно використовувати кожну нагоду для того, щоб нагадувати міжнародним партнерам України про наслідки російської агресії і зміцнювати позиції нашої держави у світі.

Так на своїй сторінці у мережі Facebook прокоментувала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко інформацію про те, що команда президента Володимира Зеленського під тиском депутатів з опозиції, експертного середовища та громадянського суспільства змінила своє рішення не брати участі у саміті НАТО в Лондоні 3-4 грудня.

Як стало відомо, на зустрічі країн НАТО Україна таки буде представлена міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.

"Коли критика ефективна. Хвиля незадоволення опозиції і зауваження експертного середовища примусили владу переглянути своє рішення щодо неучасті заході високого рівня НАТО. "Європейська Солідарність" чи не єдина з політичних сил неодноразово піднімала питання необхідності активної участі влади в усіх заходах НАТО, як це робила наша команда, президент Порошенко і профільні міністри. Міністр закордонних справ Пристайко почув нашу критику і таки поїде в Лондон, де візьме участь в конференціі Альянсу. Тим більш актуальною стає заява ВР із закликом надати Україні ПДЧ. Сподіваюся, парламент прийме заяву вже у вівторок", – зазначила Ірина Геращенко.

Ірина Геращенко eurosolidarity.org

Як відомо, фракція "Європейська Солідарність" вимагає від парламенту ухвалити постанову про підтвердження намірів України отримати План дій щодо членства в НАТО.

"Влада має щодня нагадувати нашим міжнародним партнерам, яку високу ціну платить Україна за захист безпеки всієї Європи. Як на мене, сама Європа не до кінця усвідомлює наш вклад в спільну безпеку. Ми заслужили ПДЧ. Так, його б не дали у Лондоні. Але якщо ми не будемо нагадувати про несправедливо заблоковане ПДЧ у 2008-му, то не отримаємо План ніколи", – наголошує Ірина Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відправиться на конференцію NATO Engages, яка буде проходити паралельно із зустріччю лідерів Альянсу в Лондоні 3 грудня, незважаючи на рішення МЗС.

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