"І це не формула Штайнмаєра": Порошенко назвав спосіб, який може зупинити війну на Донбасі

Для відновлення територіальної цілісності та суверенітету на тимчасово окупованих територіях Україні потрібна міжнародна миротворча місія ООН, яка забезпечить встановлення контролю над кордоном до початку політичного процесу в цьому регіоні.

Про це п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в інтерв’ю головному редактору європейського видання Euractiv.com Георгію Готєву. За його словами, влада Російської Федерації прагне відновити Радянську імперію у новому форматі, і агресія на Донбасі це лише частина стратегічного плану президента Володимира Путіна. Тому Кремль будь що намагається залишити за собою контроль частини українсько-російського кордону.

"Найголовніше, що Росії не потрібен окупований Донбас так само, як не потрібен окупований Крим. Росії потрібна уся Україна для відновлення Радянського Союзу 2.0. Ключовим елементом для цього є російська спроба контролю частини українсько-російського кордону", – переконаний Петро Порошенко.

Петро Порошенко eurosolidarity.org

"Ми висловлюємо дуже сильні меседжі, що нам потрібно зробити кроки для встановлення міжнародного контролю за кордоном до початку виборчого процесу. Якщо ми запросимо за рішенням Ради безпеки ООН миротворців, і вони контролюватимуть кордон, це може допомогти нам зупинити російську інфільтрацію на українську територію", – зазначив Порошенко.

"Це потрібно обговорювати не за допомогою формули Штайнмаєра. Це було за мого президентства у 2015-2016 роках – дискусія за цією формулою розпочалася з ініціативи Путіна та Лаврова. Штайнмаєр не є батьком цієї формули. Це є кремлівський сценарій. Але давайте від питання формули Штайнмаєра перейдемо до миротворців. Це допоможе наблизити мир на українській землі", – наголосив Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Порошенка, міжнародні санкції проти Росії як країни-агресора залишаються єдиним механізмом стримування Володимира Путіна від подальшої ескалації.

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