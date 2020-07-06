І Путін, і Навальний вважають Крим ознакою великодержавності, – Іноземцев

І для президента РФ Володимира Путіна, і для російського опозиційного політика Олексія Навального анексований Крим є ознакою великодержавності.

Як заявив в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні та директор Центру постіндустріальних досліджень у Москві Владислав Іноземцев, всі опозиційні політики "ламаються" на питанні Криму і України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вони ламаються, тому що у них є (або як їм здається, є) певне коло підтримки, яке, так би мовити, залишається у великодержавних настроях і тому, звісно, хоче зберегти ось це розширення територій як ознаку великодержавності", – зазначив він.

Тому, за словами Іноземцева, повернення Криму що для Навального, що для Путіна – це приблизно одна і та сама проблема.

Він додав, що "у свідомості цього дивного народу" досі живе ідея того, що колись від Радянського Союзу "відвалилися величезні шматки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Навальний заявив, що не може однозначно відповісти, чий Крим, однак пообіцяв провести на окупованому півострові референдум, якщо колись займе пост президента РФ.