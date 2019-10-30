Итак, мы дожили. Впервые после избрания президента Зеленского я хочу защитить его и Зе-команду. Причем - по полной программе и по самые помидоры. Это первый раз, когда их действительно не так поняли.

Переписка Богдана Яременко в Раде, зафиксированная фотографом издания "Буквы"

На самом деле Богдан Яременко не "снимал" шлюху во время заседания Рады. Просто журналисты и общественники так зашугали Зе-команду, что они решили шифроваться. Ни вайбер, ни вотсап, ни разные другие мессенджеры не работают. Журналисты фотографируют, микрофоны работают прекрасно. И поэтому они нашли опробованный шпионами всего мира безотказный способ коммуникации, которую нельзя попалить.

Зеленский и его команда зарегистрировались под видом бл*дей на сайте знакомств. И теперь они ведут переписку с помощью кодовых слов и только им известных обозначений. Не снимал он никакую бл*дь! Он просто переписывался с Владимиром Зеленским, у которого шпионский позывной "Алина". И ни о какой проституции там и близко речь не идет! Это не про секс, ребята. Это про тяжелый изнуряющий труд политика, доводящий до седых волос и хронической импотенции. И в первую очередь – интелектуальной.

Расшифровываю только для вас таблицу кодовых слов "слуг народа":

"Анал – табу" - это значит, что депутаты, которых контролирует Коломойский, решение поддерживать не собираются.

"Защищенная классика" - это значит, что депутаты-мажоритарщики, которые контролируются "Слугой народа", компенсируют нехватку голосов, которых не даст группа Коломойского.

"Орал" - это значит, что Разумков в курсе.

"На ночь не остаюсь" - это значит, что Коломойский будет в бешенстве и явно зайдет в зарубу.

"Пожелания можно" - это значит, комитет правки рассмотрит.

"2 часа - 150 долларов" - это значит, что президент просит ускорить процесс.

Причем посмотрите, ребята реально умно придумали. Они умницы и реалисты. Почему именно под видом бл*дей? Ну подождите. Кто поверит, что Богдану Яременко какая-то нормальная девушка даст просто так, по любви? Ну какая девушка согласится с Зе-командой просто так?

Новини ЗЕ и БЕ хамили на трубе

Поэтому, чтобы не вызывать подозрений, естественно, вместо нормальных девушек они зашифровали оперативную связь под легендой переписки с бл*дями. Так, чтобы мы с вами поверили. Ну согласитесь, это намного убедительнее, что они заказывают бл*дей, чем какие-то нормальные девушки соглашаются просто так иметь секс с Зе-командой. Действительно, так выглядит максимально убедительно.

Поэтому прошу не наговаривать на Зе-команду. Не оскорблять нашего президента. Ребята наконец приступили к работе по-взрослому.

Ну и, конечно, будет неправильно, если я все-таки не покритикую заслуженно молодую политическую поросль. Ребята, за 20 лет в Верховной Раде я впервые сталкиваюсь с кретинической ситуацией, когда народные депутаты поставили сессионную неделю во время школьных каникул. Такого не было в истории украинского парламентаризма. Нынешние зеленые парламентарии в большинстве своем – сами еще дети. Но тем, у кого из них дети уже есть: вам ваше потомство и жены вынесут ваш зеленый мозг до основания черепа. Потому что так протупить еще не удавалось никому.

Особо хочу отметить мужскую солидарность и человеколюбие, проявленные Тукой-младшим: чтобы не раскрыть систему шифрования в Зе-команде, он подсказал депутату Яременко, как правильно объяснить это вечером жене. Павел порекомендовал Богдану Яременко сказать, что Анал Табу – это имя африканского парламентария, с которым наш герой должен был встретиться, дабы обсудить стратегические вопросы.

И я понимаю, почему Яременко несет этот идиотизм публично.

Он, как настоящий агент, даже под пытками не раскроет всю правду. Вот он – настоящий подвиг разведчика! Ни жене, ни журналистам, ни иностранным дипломатам он не поведает зеленую, как сыр Рокфор, тайну молодой команды. Ни дать, ни взять - Мальчиш-Кибальчиш нашей эпохи. Думаю, теперь его надо пытать с пристрастием уже просто из спортивного интереса.

И теперь становится очевидным, что именно Яременко – это лучшая кандидатура от Зе-команды для переписки со Штайнмайером. С гордостью могу сказать ,что именно он, Яременко, а не Штайнмайер, может претендовать на всемирную славу основания нового стиля "шлендростайл".

Хотя если Штайнмайер заявил свои претензии раньше, то, думаю, лучше из вежливости уступить это ему.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!