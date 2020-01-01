Настоящий текст построен следующим образом.

Первая часть: дайджест моих статей 2014 года с изложением путинского Плана Победы (ППП) в гибридной мировой войне. Научная этика обязывает меня отметить, что к сходным выводам независимо от меня тогда же пришёл проницательный кремлёвский аналитик А. Мигранян, отчеканивший глубокий и яркий мем "Хороший Гитлер".

Вторая: достоверные свидетельства кремлевских инсайдеров (кротов), подтверждающих в деталях замысел ППП.

Третья: военно-психологический анализ второй "мюнхенской" речи (лекции) В.Путина.

Заключительная: соображения о ближайших (2020 год) перспективах хода мировой гибридной войны.

Моим постоянным читателям рекомендуется сразу же переходить к третьей части. Времени у нас у всех осталось немного.

I. Путинский План Победы (2014)

Путин как человек, проведший 15 лет на ледяной вершине личной власти, знает, что Власть диктатора – это не рациональные расчеты, не рейтинги, не политические расклады, а некая аура, тайна, мистика, воля, через телеиспускательные каналы осеменяющая массы и дающая им счастливую иллюзию творческого соития с национальным вождем. Как симулякр большого идеологического стиля путинизм постоянно нуждается в мифологемах, легитимизирующих и по возможности романтизирующих его бесконечное воспроизводство себя во времени: "мочить в сортире", "встаем с колен", "собираем исконные русские земли", "национал-предатели", "арийское племя с уникальным генетическим кодом", "Крымнаш", "кердык твоей Америке". Практикующий диктатор в отличие от иных яйцеголовых экспертов прекрасно понимает, что отказ от духоподъемной внешней политики способен окончательно разрушить тонкое эзотерическое тело его власти, оставив его профаническую плоть один на один со скучными и безнадежными перспективами воровской путиномики. Одновременно лишая его навсегда того невероятного личностного пацанского драйва, той опьяняющей веры в свою богоизбранность, тех высших геополитических наслаждений Властелина Вселенной, которые ему, рожденному неудачником троечнику из люмпенской семьи, довелось испытать в марте-апреле 2014 года на взлете героического мифа Русского Мира. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!

Но прежде чем объявлять неразумным пиндосам наш православный джихад, неплохо бы поинтересоваться, а сколько дивизий у нашего "Папы Римского", то бишь у духовного вождя Русского Мира. Ведь ни одно государство, ни один режим не пойдет на войну твердо убежденным, что он ее проиграет. У вождя и у его Генерального Штаба должен быть какой-то стратегический замысел, реализация которого в их представлении приведет к Победе. Попробуем в этом замысле разобраться.

В своей знаменитой крымской (судетской) речи Путин воплотил смутные коллективные геополитические комплексы и фантазмы российской политической "элиты" в четкие концепты: "разъединенный народ", "собирание исконных земель", "Русский Мир", ученически копирующие стереотипы внешней политики Германии 30-х годов прошлого века. Так была сформулирована повестка дня 4-ой мировой войны. И это не повестка сохранения статус-кво. Даже самый скромный вариант практической реализации амбиционной идеи "собирания исконных русских земель" потребует изменения государственных границ, по крайней мере, двух стран – членов НАТО – Латвии и Эстонии. И какие же инструменты, кроме своей знаменитой "духовности", могло бы задействовать для успешной конфронтации с блоком НАТО и аннексии территорий входящих в него стран государство, в разы уступающее НАТО в целом по экономическому развитию, научно-технологическому уровню, потенциалу конвенциональных вооруженных сил?

Новини Письмо к Путину

Только ядерное оружие. Но, спросите вы, разве не общеизвестно, что в сфере ядерных вооружений Россия и США так же, как и полвека назад, находятся в патовой ситуации доктрины взаимного гарантированного уничтожения (ВГУ). И, следовательно, ядерный фактор можно исключить из стратегических расчетов. Дело в том, что это не совсем так, а вернее совсем не так. В острой геополитической ситуации ядерная держава, ориентированная на изменение сложившегося статус-кво, обладающая превосходящей политической волей к такому изменению, большим безразличием к ценности человеческих жизней (своих и чужих) и определенной долей авантюризма, может добиться серьезных внешнеполитических результатов всего лишь угрозой применения или весьма ограниченным применением ядерного оружия. Ведь ядерная стратегия это не сухой математический анализ сценариев обмена ударами, а во многом драматический психологический поединок. Путинская повестка дня 4-ой мировой войны не ставит свой целью физическое уничтожение ненавистных США, что действительно можно было бы достичь сегодня только ценой взаимного самоубийства в ходе полномасштабной ядерной войны. Эта повестка пока значительно скромнее: максимальное расширение "Русского Мира", распад блока НАТО, дискредитация и унижение США как гаранта безопасности Запада. В целом это реванш за поражение СССР в третьей (холодной) мировой войне, так же как вторая мировая война была для Германии попыткой реванша за поражение в первой. Получается столетняя война в четырех актах с эпилогом.

В мае я предложил экспертному сообществу один, ставший широко обсуждаемым, возможный сценарий эпохи 4-й мировой войны:

В плане реализации духоподъемной концепции собирания исконных русских земель, провозглашенной исторической речью В.В. Путина 18 марта, обладающие уникальным генетическим кодом доведенные до отчаяния пассионарные русскоязычные жители Нарвы (Эстония) готовятся провести референдум о присоединении к "Русскому Миру". Для обеспечения их свободного волеизъявления на территорию Эстонии выдвигаются для проведения своего отпуска вооруженные до зубов "вежливые зеленые человечки" со знаками различия или без оных и деловито расставляют новые пограничные столбы. Каковы будут действия в этой ситуации агрессивного блока НАТО? Согласно ключевой статье 5-ой Устава этой организации все ее государства должны будут оказать Эстонии немедленную военную поддержку. Некоторые из этих государств (по крайней мере, одно из них) обладают технической возможностью аннигиляции вежливых человечков со всеми их гуманитарными конвоями в течение получаса средствами дистанционного огневого воздействия. Отказ союзников Эстонии выполнить свои обязательства станет событием эпохального исторического значения: он будет означать конец НАТО, конец США как мировой державы и гаранта безопасности Запада и полное политическое доминирование путинской России не только в "ареале Русского Мира", но и на всем европейском континенте. И, тем не менее, ответ на вопрос, будет ли НАТО защищать Эстонию в случае попытки ее соседского изнасилования суперядерной державой – далеко не очевиден. Тем более, если Путин заявит, что в случае угрозы превосходящих конвенциональных сил НАТО новым священным рубежам Русского Мира он будет вынужден ответить очень ограниченным ядерным ударом: уничтожит, например, две европейские столицы. И поставьте теперь себя на место лауреата Нобелевской премии мира Обамы. Он остался единственный, кто как-то может вмешаться в так неожиданно обострившийся конфликт вокруг никому в Америке неизвестного, да пропади он пропадом, городишки Narva. А вся европейская и вся американская прогрессивная общественность дружно восклицают, как и 75 лет назад: "Мы не хотим умирать за Данциг (Нарву)! Эстонский кризис не имеет военного решения. Необходимо срочно послать на линию разделения вежливых зеленых человечков с Армией обороны Эстонии миссию ОБСЕ во главе с поднаторевшей в подобных делах госпожой Тальявини".

Путин давно наблюдает за своими западными партнерами и глубоко презирает их. А как же ещё относиться к ним, если канцлеры и премьеры великой Европы выстраиваются в очередь послужить холуями на его бензоколонках за жалкое вознаграждение в 2 млн. евро в год? Или после того как Путин на пару с Асадом одним химическим ударом развели как лохов всех западных лидеров, полностью подменив повестку дня сирийского кризиса, мгновенно превратив Асада в глазах мировой общественности из палача своего народа в респектабельного государственного мужа, занимающегося благородным делом химического разоружения. Путин просчитал тогда Обаму с его red lines и полагает, что просчитал сегодня своих бывших партнеров по большой восьмерке. Он убежден, что переиграет их в потенциальных военных конфликтах, которые возникнут на пути реализации его великой идеи Русского Мира, несмотря на то, что РФ намного уступает НАТО в области обычных вооружений и не превосходит США в ядерной сфере. Он будет играть с ними не в ядерные шахматы, а в ядерный покер, повышая ставки, и они в критический момент дрогнут и отступят. Если тов. Ким Чен Ын даже с одним только ведром ядерных помоев заставляет плясать вокруг себя весь "цивилизованный мир", то что способен выделывать с этим миром г-н Крым Пут Ин, обладающий огромным ядерным арсеналом?

"Парадокс Нарвы" – способность Путина одним шагом поставить весь Запад перед немыслимым выбором – унизительная капитуляция и уход из мировой Истории или ядерная война с человеком, находящимся в другой реальности – обсуждался и обсуждается в последние месяцы во многих мировых мозговых центрах. Я принимал участие в некоторых из этих дискуссий. Могу сказать, что у Запада нет пока его адекватного решения.

Но неужели какие-то клочки мифологического "Русского Мира" вдруг стали так внезапно необходимы государству российскому, что оно жить без них не может, ничем другим заниматься не способно и ради обладания ими готово поставить весь мир на грань ядерной катастрофы, как в 1962 году. Нет, конечно. Путина и его "ядерного стратега" Патрушева совершенно не интересует Нарва с её русскими жителями сама по себе, так же как и Луганск, и Донецк. Речь идет о гораздо более серьезной для них вещи – о пожизненной власти Путина и вечной власти корпорации спецслужб. Он ведь не может честно сказать своим подданным – я здесь в Кремле навсегда, чтобы Абрамовичи, Ковальчуки, Ротенберги продолжали вас обворовывать. Он должен им (и себе!) говорить – я остаюсь в Кремле навсегда как мессия Русского народа, как духовный вождь Русского Мира, как полководец 4-ой мировой войны с англо-саксонским миром. Вам, русским, на миру и смерть не страшна! Освященный Патриархом Кириллом ядерный меч принесет нам победу, а все, кто со мной не согласны, – национал-предатели.

Он произнес в марте абсолютно гитлеровскую судетскую (крымскую) речь. Кремлевский пропагандон Мигранян даже неуклюже пытался тогда защитить его, назвав хорошим Гитлером. Но он не Гитлер. Он им прикидывается, так же как в начале нулевых он иногда притворялся другим австрийцем – фон Хайеком. Даже бюстик его поставил в кабинете.

Новини Утраченная передышка

Настоящие идейные гитлеровцы, истинные арийцы Дугин, Проханов, Холмогоров, Прилепин, составляют в России маргинальное меньшинство. Они не слезают сегодня с телевизионных экранов, но, ни разу не смогли собрать на свои сборища больше нескольких тысяч человек. Марши антифашистских "хомячков" в Москве в марте и сентябре были намного убедительней. Путин украл у отечественных гитлеровцев идеологию Русского Рейха и профилактически сжег в топке украинской Вандеи сотни их наиболее активных сторонников с их же помощью. Для него эта идеология носит прикладной характер как инструмент удержания личной власти.

Однако она не становится от этого менее опасной. Логика тотального противостояния "Русского мира" с Западом неудержимо ведет к условной "Нарва", как бы она ни называлась. Шанс унизить и растоптать Запад одним столкновением воль, показав его растерянность, нерешительность и беспомощность, несмотря на всё его колоссальное экономическое и военное превосходство, настолько притягателен и сулит такие головокружительные геополитические дивиденды, что вряд ли недофюрер недоимперии сможет избежать искушения.

II. Собеседники в минуты роковые

4 августа 2016 года у нас появилась уникальная возможность послушать если не самого героя нашего повествования то его аватара. Заголовком своего интервью польским СМИ "Путин – мой президент" собеседник всеблагих максимально поднял планку и сообщил нам, что его устами будет вещать президент РФ В.В. Путин. На мой взгляд, А.Венедиктов блестяще справился с заявленной задачей. Его президент говорит откровенно и очень убежденно:

"Мы хотим вернуть международный уклад, который опирался на договоренности Ялты и Потсдама. Такая модель делает мир более безопасным, поскольку державы делятся в нем друг с другом ответственностью и контролем. Советский Союз в прошлом брал на себя ответственность за Донбасс и всю Украину. То, что происходит в этой стране сейчас, создает дисбаланс в международных отношениях. Польша – это плацдарм Североатлантического альянса, который тот использует для агрессивных действий против России. Я, однако, полагаю, что поляки могут не бояться российских танков. Если кому-то и стоит опасаться, то странам Балтии. Наша основная идея – это защита "Русского мира", а в Польше его нет. Он есть на Украине, есть в Грузии, но не в Польше. Непосредственного столкновения между Польшей и Россией не будет".

"Успокоенный", но, тем не менее, несколько ошарашенный разговорами о танках польский журналист пытается задать великому человеку робкий вопрос: "Однако Литва, Латвия и Эстония – члены НАТО, и согласно содержанию Вашингтонского договора..."

Но Путин-Венедиктов решительно прерывает его нокаутирующим контрвопросом Адольфа Гитлера: "Вы готовы умирать за Данциг? Так, кажется, говорили в 1939-м?"

Этот небольшой, но исключительно концентрированный перформанс "Триумфа путинской воли" в предельно достоверном исполнении ААВ говорит нам очень многое – как о состоянии сознания, так и о стратегических планах человека, живущего, по выражению канцлерин Меркель, в другой реальности.

Специально подчеркну, что это не оценочное суждение Венедиктова, а транслируемое им точное знание состояния дел там наверху. В своих эксклюзивных донесениях с пиров всеблагих Веник веников не вяжет. За это мы его и ценим.

Несмотря на жесткую декларацию июльского саммита НАТО и планируемое размещение 4-х натовских батальонов в Прибалтике и Польше Путин, так же как и Гитлер в 1939-м, твердо убежден, что сытый гедонистский декадентский Запад не готов умирать за условную Нарву. В этом смысл финальной реплики его аватара, закрывшей геополитическую дискуссию.

Путин давно не скрывает, что возлагает свои надежды исключительно на ядерное оружие, считая, что его режим обладает качествами, которые позволят ему переиграть Запад в прямом столкновении воль и заставить того дрогнуть и отступить. План Победы стронцием пропах.

Наш крот, рискуя многим, подтвердил 4 августа 2016 года те истины, о которых многие на Западе догадывались, но боялись произнести вслух. Западные политики должны запомнить эту дату. Теперь они предупреждены не маргинальным комментатором Пионтковским, а доверительным собеседником высших бонз режима свидетелем Венедиктовым. Западу бросил внешнеполитический вызов косящий под Гитлера субъект, вооруженный ядерным арсеналом и готовый его применить.

Послушайте еще одно донесение другого свидетеля с зияющих вершин российской власти уже от 2018 года:

"Если раньше мы смотрели гадательно, как сквозь закопченное стекло, то сейчас все ясно и прозрачно. Я, к сожалению, скажу, что мы готовимся к масштабному конфликту. По-моему, это очевидно.

Стратегическая линия, которая выбрана, является предметом личного убеждения группы людей, которые определяют российскую политику, а не одного Владимира Владимировича. Это предмет их личного убеждения, даже, если хотите, веры.

В рамках их картины мира это глобальная игра, глобальная ставка. Россия сейчас получила уникальный шанс взять реванш за гибель Советского Союза. То есть можно переиграть историю, причем одним броском костей, понимаете?

Это колоссальный соблазн. У группы элиты, которая принимает решения, есть групповое внутреннее убеждение, что на нее возложена высочайшая миссия, причем мистического религиозного толка, да, переиграть мировую историю, и она этой миссии следует. В этом смысле она очень логично, очень последовательно и целеустремленно движется к своей цели, пока не натолкнется на непреодолимые препятствия".

Какой замечательный рембрандтовский "Ночной дозор" – МРТ-скан больного сознания российской верхушки.

Если свидетель Венедиктов дословно подтвердил сценарную линию Плана Победы, вычисленного мной гадательно через закопченное стекло, то свидетель В.Соловей передал в своем донесении метафизику и эзотерику преступного замысла.

И кроме своих ценнейших свидетельств (а не домыслов, в отличие от вашего покорного слуги) В. Соловей увековечил путинский План Победы блестящей и жуткой метафорой – переиграть историю одним броском костей.

Одним броском костей – одним ядерным ударом (или угрозой такого удара) по одной из европейских столиц.

III. Путинский comingout

Самым значительным событием минувшего года, а, может быть, как подтвердят грядущие события, и минувшего десятилетия, стал мистический перформанс, исполненный в канун Дня Чекиста нашим самым главным чекистом перед своими постсоветскими вассалами.

Как и 12 лет назад (за год до Грузии) он счел должным снова развернуто и откровенно объясниться в своей кипящей ненависти к Западу. Но жанр на это раз был выбран иной – просветительская лекция с живыми картинками.

Его страстный монолог о "Версальском договоре", в котором он буквально повторил все аргументы Гитлера, был великолепен. Как сказал бы коллега Мигранян, перед нами предстал не просто хороший Гитлер 1938 года, а изумительный молодой Гитлер конца 1919 – начала 1920 годов, сотрясавший своей неистовой вдохновенной риторикой своды мюнхенских пивных. Непобежденный солдат армии, проигравшей войну из-за ударов предателей в спину, взывающий к реваншу и новому имперскому триумфу.

Какая удивительная реинкарнация и какая могучая энергетика в исколотом ботоксом пожилом господине, еще неделю назад с трудом волочившим правую ногу вдоль почетного караула перед Елисейским дворцом..

Принц датский, увидев этого субъекта, спросил бы с недоумением: "что он Версалю, что ему Версаль?!" И действительно, интересно, что он так рвет себе задницу за униженную Германию – 1919, за год до того навязавшую его России гораздо более чудовищный похабный мир. Но монолог был не о Германии, конечно, а о "крупнейшей геополитической катастрофе XX-го века", приключившейся в другое время и с другой державой. 5 лет назад он еще только прикидывался хорошим Гитлером в тактических соображениях. Но за эти годы маска приросла к лицу. Гитлеровская эволюция путинского сознания, о неизбежности которой говорили такие разные люди как Мигранян, Пионтковский, Венедиктов, Соловей, завершилась. Пациент изготовился к роковому броску костей. 19 декабря он требовал у мира любви и понимания не для преступлений, совершенных в прошлом веке австрийским художником-любителем, а для своих собственных деяний, совершаемых сегодня и обреченных свершиться завтра.

Путинскую лекцию надо не читать в бесстрастной стенограмме, а смотреть и слушать на экране, чтобы убедиться насколько органичен был его взрывной версальский монолог и насколько фальшиво, безжизненно и бюрократически занудно всё остальное.

Особенно лицемерна и неубедительна его назойливая претензия на роль ангела хранителя еврейского народа. Братство по оружию майора Путина и главаря Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Хоссейн Солейми так же, как и в свое время дружба Гитлера и Сталина, скреплено совместно пролитой кровью. На этот раз не поляков, а до полумиллиона сирийцев, уничтоженных людоедским режимом Асада.

Обеспечив в течение нескольких лет сирийской кампании необходимый КСИРу плацдарм, руководитель одной из крупнейших в мире террористических организаций Хоссейн Солейми смог, наконец, с чувством глубокого удовлетворения возвестить городу и миру, что "еврейское государство должно быть стерто с лица земли и это уже достижимая цель". Де-факто российские военнослужащие служат сегодня в Сирии живым щитом для Корпуса стражей исламской революции, готовящегося к "окончательному решению еврейского вопроса".

"Уговаривать Иран вывести войска из Сирии – не проблема России", – отмахнулся от неудобного вопроса президент России Путин на пленарной сессии Валдайского клуба. Не сторож он братьям своим русскоязычным в Израиле.

В 2020 году его военно-психологические интересы сосредоточены, прежде всего, в Восточной и Центральной Европе. На этом направлении исключительно удачно, на его взгляд, сложились обстоятельства для успешной реализации ППП.

IV. Незабываемый 2020-ый.

Счеты хорошего Гитлера к Западу намного масштабней и мучительней, чем просто потеря каких-то зон доминирования. Запад веками являлся экзистенциальным вызовом и угрозой правителям Кремля самим фактом своего существования как возможной исторической альтернативы.

Очарованные технологическими плодами Запада и жадно желавшие ими овладеть (внедрить) наши ордынские цари-"модернизаторы" всегда с животным страхом отвергали корни западной цивилизации и ее воздух, ненавистный им воздух Великой Хартии Вольностей, а не Великой Ясы.

И, наконец, 80 лет назад самый кровавый из российских правителей, растоптав русский народ, начал свою грандиозную операцию "Ледокол" по уничтожению Запада. Она не удалась, и через 50 лет эта неудача привела к распаду созданной им второй империи Чингисхана.

А еще через тридцать лет его преемники, унаследовавшие один Улус империи и ядерное оружие, "готовы повторить". Десятилетиями культивируемое историческое победобесие плавно переросло в победобесие live. Они не видят сегодня иного способа сохранения своей личной пожизненной власти и бессмертия во власти своей корпорации.

Авторы ППП, надо отдать им должное, правильно определили самую важную и в тоже время самую уязвимую точку в системе обороны Запада. Вот уже 70 лет эта оборона держится на психологическом фантоме, если хотите. На вере друзей и врагов в действенность 5-ой статьи Устава НАТО. На решимости США защищать своих союзников по НАТО, жертвуя жизнями своих солдат, а может быть, и своих мирных жителей. И если в годы холодной войны с СССР от американцев требовалась готовность умирать за Берлин и Париж, то сегодня верность 5-ой статье означает их готовность умирать за Нарву, Клайпеду, Сувалки.

Соблазн проверить расширенную на Восточную Европу американскую готовность сражаться и умирать будоражит сегодня воображение кремлевских обитателей. Откровенный ядерный шантаж последовательно продолжается уже пять лет. На всех уровнях (эксперты, пропагандисты, официальные лица) Москва обращает к Западу свой гитлеровский вопрос из 30-х годов прошлого столетия: "Вы готовы умереть за Нарву (Данциг)?" Вы отважитесь выполнить ваши обязательства по статье 5-ой Устава НАТО, когда наши доведенные до отчаяния зеленые человечки отправятся в свой законный отпуск в балтийские республики, а за ними будут стоять наши ядерные силы, нацеленные на ваши города?

В сфере ядерных вооружений, несмотря на все свои великолепные мультики, Москва не обладает никаким превосходством над США. В этой сфере вообще ничего принципиально не изменилось и не могло измениться с 1962 года, когда Кеннеди и Хрущев, ужаснувшись своей возможности уничтожить обе страны, отшатнулись в последнее мгновение от края пропасти.

Есть только одно преимущество у наших с вами властителей, но решающее. Их торжествующая готовность пожертвовать для реализации своих геопсихологических фантазмов миллионами жизней своих и чужих граждан.

Для обрушения 5-ой статьи достаточно переформатировать в заданном ключе сознание всего нескольких человек. И прежде всего одного человека – Президента США. Если эта цель достигнута, то все материальные факторы военной мощи США – огромный военный бюджет, ядерные арсеналы, авианосцы, самолеты-невидимки, образцы самого совершенного в мире конвенционального оружия – превращаются в бессмысленные яркие погремушки.

И каким же невероятным немыслимым подарком судьбы, в который они даже сразу не могли поверить, оказался для кремлевских один американский спекулянт недвижимостью и телешоумен, который, став кандидатом в президенты США, начал повторять на предвыборных митингах и дебатах их же излюбленные мантры: "Готовы ли вы, мои дорогие американские избиратели, умирать за Таллинн, этот пригород Санкт-Петербурга или за агрессивных черногорцев?" И уже как действующий президент он ни разу, несмотря на оказанное на него давление его же министров, не выжал из себя ни единого слова о своей приверженности 5-ой статье Устава НАТО. Зато десятки раз давал понять, что при определенных обстоятельствах он не будет выполнять союзнические обязательства. И делает он это не потому, что когда-то хотел построить башню в Москве или безобразничал там в отеле. А потому что он действительно так думает, потому что абсолютное неприятие каких-либо американских обязательств по отношению к союзникам является сердцевиной его "внешнеполитического мировоззрения" America First. Понятия "Запад" для него просто не существует. Он такого слова не знает. И очень удивился бы, если кто-то назвал его по инерции лидером Свободного мира. Суперполезный буржуазный moron.

Весь замысел ППП, повторю, основан на том, чтобы своей агрессией против одного из государств НАТО втянуть блок в масштабное военное столкновение, в котором тот полагается на свое конвенциональное превосходстве. А затем, резко повысив ставки до ядерного уровня, миролюбиво призвать противника к прекращению огня и капитуляции. И Кремль не скрывает этого плана. Наоборот! Специально назначенные люди доверительно разъясняют его подробности американцам вплоть до министра обороны, чтобы заранее сломить у них волю к выполнению своих союзнических обязательств.

Ну, а при таком президенте США есть даже шанс добиться унизительной капитуляции Запада без ядерной эскалации самим фактом конвенциональной агрессии. При отказе США выполнить свои союзнические обязательства, гарантии НАТО просто перестают существовать. Об этом уже предельно ясно сказал еще один очень полезный Москве человечек (сколько же их развелось в последнее время и на каком уровне!) президент Франции Макрон, констатировавший "смерть мозга НАТО". Действительно проблематичное состояние мозга НАТО в течение всего 2020 года делает его уникальным окном возможностей для кремлевских реконструкторов.

Окончательное решение украинского вопроса в духе российского имперского сознания невозможно без радикального решения проблемы Запада.

Но, в то же время, для создания необходимой внешнеполитической атмосферы в момент решающего броска костей, Кремлю необходимо заметно продвинуть свою повестку дня в Украине. Центральной идеей ППП является психологическое принуждение Запада к позорному предательству своих союзников. Именно демонстративное унижение Запада для Кремля весомей и сладостней любых иных плодов Победы.

Предательство Западом натовских прибалтов станет более вероятным и менее для него дискомфортным, если потренировать западные демократии в ремесле предательства сначала на украинцах, перед которыми у них как бы нет формальных обязательств. Именно этим и занимался хороший Гитлер в Париже, где игра традиционна шла в режиме трое против одного, только на этот раз одним был уже не Путин, а Зеленский. И, похоже, всем это понравилось. А еще год назад подобное казалось немыслимым. Как же произошла эта печальная трансформация?

Вот уже почти 5 лет (с 13 февраля 2015 года) Кремль, ссылаясь на минские соглашения, упорно навязывает Украине свой проект расползания созданной оккупантами раковой опухоли ОРДЛО на территорию всей Украины. Делается это под иезуитским предлогом "восстановления территориальной целостности Украины

При живом Путине, при его неограниченном ресурсе вооруженных до зубов вежливых зеленых человечков и социальных отбросов, мобилизованных со всех автопомоек глубинной России, "возвращение" Донбасса – контрольный выстрел в голову Украины.

До недавнего времени Украина парировала этот замысел Кремля своей трактовкой минских соглашений – не может быть и речи о переходе к политической повестке дня без выполнения РФ базовых требований минских соглашений: прекращение огня, вывод её военнослужащих и вооружений из зоны конфликта. И эта ее позиция пользовалась поддержкой международного сообщества.

Российская агрессия резко осуждалась ведущими странами Запада. Против РФ действовали достаточно серьёзные политические и экономические санкции. Украина постоянно выигрывала процессы против РФ в международном морском трибунале, Гаагском трибунале, арбитражных судах. Никому и в голову не приходило шпынять Украину как нерадивого школьника какими-то невыполненными домашними заданиями, ставить в угол, заставлять её жалко оправдываться и покорно докладывать об исполнении очередных российских хотелок.

Ситуация драматически изменилась после того, как новая власть в Киеве – "коллективный Зеленский" – совершила два фундаментальных акта предательства украинских интересов.

Вся предвыборная кампания новой власти и ее риторика после выборов была построена на позиционировании себя как партии мира, которая борется с некоей правившей в Украине в течение пяти лет партией войны.

Эта геббельсовская кремлевская ложь внедряется в украинское массовое сознание почти всеми ведущими украинскими (!) телевизионными каналами, которые контролируются или путинским гауляйтером Украины Медведчуком, или близкими ему по духу олигархами, включая Коломойского. Жертве агрессии навязывается комплекс вины за оказываемое агрессору сопротивление.

Катастрофическими оказались последствия этой политики для системы международной поддержки Украины. Запад никогда не будет более проукраинском чем само украинское руководство. Трансформация Макрона – прекрасная иллюстрация этого тезиса. Произошел обвал внешнеполитических позиций Украины – от возвращения российской делегации в ПАСЕ до продемонстрированной в Париже городу и миру новой конфигурации нормандского формата.

Логичным продолжением этой капитулянтской линии стал второй удар (на этот раз уже юридически закрепленный) по суверенитету украинского государства.

Господин продюсер Ермак подписал 12 июля со своим куратором Сурковым и двумя европейскими статистами (которые, естественно, не могли быть более проукраинскими, чем "украинец" Ермак!) протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ОРДЛО.

Согласившись в принципе ("формула Штайнмайера") с проведением оккупантом "выборов" на оккупированной им территории, капитулянты накинули удавку ОРДЛО на шею Украины. Украина с 12 июля позиционируют себя на международной арене как классический "украинский эксперт по вызову" на российском телевидении, вечно униженно оправдывающийся в чем-то перед своим строгим старшим братом.

Весь смысл саммита 9 декабря заключался в ритуальном "освящении" подписи агента РФ Ермака подписью Президента Украины Зеленского. И, несмотря на свой вызывающий уважение и симпатию "бунт в гардеробной", Зеленский все же подписал бумажку, которую ему настойчиво подсовывали бывшие его союзники и хороший Гитлер. Украина тем самым канонизировала на высшем государственном уровне путинскую интерпретацию минских соглашений. Удавка ОРДЛО, наброшенная Ермаком, затянулась еще туже.

Как и Ермак 12 июля, Зеленский 9 декабря снова поставил Украину на счетчик. Ему назначили стрелку на апрель, на которой он должен будет отчитаться о выполнении домашних заданий. И прежде всего о закреплении в конституции согласия на самоубийственное присоединение к ОРДЛО.

Он не сможет выполнить взятое на себя обязательство. Во-первых, ему самому этого не очень хочется. "Коллективный Зеленский" – сложная структура. Громадный вес в ней имеют откровенные предатели и агенты Москвы – Коломойский, Портнов, Богдан, Ермак. Но Зеленский понимает, что ответственность перед Историей за гибель государства будут нести не эти герои России, исполнявшие свой служебный долг, а он сам, такой замечательный и любимый.

Во-вторых, 73% , на которые он так любит ссылаться, голосовали за мир, а не за ОРДЛО. А единственно возможный мир сегодня – это прекращение под международным контролем перестрелок и гибели людей на линии противостояния с ОРДЛО. А не уход с этой линии, открывающий путинским армейским корпусам дорогу на Мариуполь, Краматорск и далее везде.

Но и отказаться от своей подписи он не сможет. Он надеется как-то проюлить и провертеться до апреля. Но с каждым месяцем все более грозным будет рычание из Москвы и все более укоризненными взоры из Парижа и Берлина.

Стрелку с "недоговороспособным" Зеленским отменят, а вновь доведенные до отчаяния шахтеры и комбайнеры ОРДЛО займутся восстановлением территориальной целостности ОРДЛО в рамках Донецкой и Луганской областей УССР. Об этой целостности уже каждый день духоподъемно вещают все кремлевские телеканалы. А реакцией Парижа и Берлина будет отстраненное путин-ферштейн.

Так, примерно, видится в Кремле украинский прорыв и начало многоплановой победоносной операции "Бросок костей".

Ориентировочный срок: март-апрель.

Сможет ли мир остановить хорошего Гитлера? Сможет, если вовремя избавится от парализующего его синдрома путин-ферштейн.

Его претензиям необходимо дать самый жесткий отпор и в то же время не допустить ядерной войны. Но прежде всего, Западу надо осознать саму проблему, четко ее артикулировать и соответственно кардинально изменить модус общения с "партнером Владимиром". Речь идет об общении с потенциальным ядерным террористом, взявшем в заложники население своей собственной (нам, русским, на миру и смерть красна!) и десятка других стран (пусть попробуют в нас стрелять, когда мы будем за спинами женщин и детей!). С ним надо разговаривать. Но очень откровенно, предметно и на понятном ему языке. Да, у него было тяжелое детство. И юность, и зрелость, кстати, тоже. А вы попробуйте столько лет прослужить Володей-пробочником у надменного Собчака. Да, он весь соткан из чудовищных комплексов. Но он не похож на шахида.

Как это ни парадоксально, но после двух лет пребывания на посту Президента США воинствующего антиатлантиста Трампа американский военно-политический истеблишмент (ненавистное Трампу deep state) консолидирован в своем отношению к кремлевскому режиму как никогда прежде (включая республиканских сенаторов и членов кабинета Трампа). Весьма показательно начавшееся в сенате обсуждение вопроса о признании РФ государством – спонсором терроризма. (Подобная перспектива настолько взволновала Путина и Трампа, что они срочно вбросили дешевую предновогоднюю фальшивку о совместной борьбе США и РФ с террористами в Санкт-Петербурге).

Расчёт Кремля исключительно на своего Трампушку может оказаться ошибочным.

Экзистенциальный вызов стоит и перед российским обществом. Если оно вообще существует, а не болтается подвешенным на воровском чекистском крюке. Стечением обстоятельств во главе России (далеко не в первый раз) оказался маньяк, движимый своими девиантными комплексами и преследующий абсурдные внешнеполитические цели, не только ничего общего не имеющие с обеспечением безопасности страны, но и ставящие под угрозу само ее существование.

Уверен, что эти безумные цели не разделяются подавляющим большинством российского населения, большинством политического класса и даже некоторыми фигурами в непосредственном окружении диктатора. Найдутся ли в России патриоты, готовые актуализировать это острое неприятие? И если оказалось возможна реинкарнация на российском биологическом материале Шикльгрубера, то теоретически нельзя исключать и реинкарнации Клаус Филипп Мария Шенк графа фон Штауффенберга.

Ну и, наконец, судьба распорядилась так, что очень многое зависит от Украины, этой бывшей "жемчужины" российской имперской короны, вставшей сегодня на пути хорошего Гитлера к мировому господству.

Киевская власть уже исчерпала свой лимит катастрофических ошибок. В результате Президент Украины оказался в шизофренической ситуации.

В Париже под пытками его заставили подписать подготовленный Ермаком и Сурковым документ о "присоединении Украины к ОРДЛО". В то же время он понимает, что гражданское общество не позволит ему реализовать этот капитулянтский сценарий.

Нормандский счетчик щелкает и каждый дополнительный день, проведенный в этой раскорячке, приближает Украину к хаосу и гражданскому расколу, которыми, конечно, воспользуется агрессор.

Между тем он еще может сорвать удавку ОРДЛО, выйти из крайне некомфортной для себя ситуации и вернуть Украине прежний уровень международной поддержки и солидарности одним политическим заявлением, которое поддержит подавляющее большинство украинских граждан:

Прошедшие после подписания минских соглашений 5 лет показали, что российская сторона не имеет ни малейшего желания выполнять базовые положения этих договоренностей: прекращение огня, вывод из зоны конфликта своих военнослужащих, наемников, военной техники. В этих условиях любое обсуждение "политического урегулирования" было бы лицемерием, прикрывающем планы дальнейшей российской агрессии. Эти планы Москва не скрывает, постоянно озвучивая их говорящими головами марионеточных "руководителей" ОРДЛО.

Украина, как и все международное сообщество, никогда не признает результатов российской аннексии Крыма и части Донбасса и будет добиваться возвращения оккупированных территорий всеми дипломатическими средствами. И это возвращение состоится. Ответственность за все, что происходит на этих территориях, несут, в соответствие с нормами международного права, оккупационные власти.

Как полноправный участник нормандского формата Украина полагает, что этой структуре следует сосредоточиться на достижении устойчивого перемирия под международным контролем на линии соприкосновения сторон.

Украина требует также немедленного освобождения сотен своих заложников, томящихся годами в пыточных подвалах ОРДЛО и в российских тюрьмах в Крыму.

Украина предлагает перемирие. Но в случае российских попыток расширения ОРДЛО вооруженные силы Украины готовы дать им отпор.

Слава Украине!

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