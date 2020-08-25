Хвору на коронавірус Тимошенко підключили до апарату ШВЛ – ЗМІ

Стан лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка захворіла на COVID-19, погіршився – її підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Водночас відомо про те, що коронавірусом заразилися і рідні політикині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на достовірні джерела.

За їхніми словами, у Тимошенко не опускається температура нижче 39 градусів. Медики оцінюють її стан як стабільно важкий.

Видання підкреслює, що донька нардепки Євгенія і зять Артур Чечоткін теж хворіють COVID-19. Однак обидва переносять інфекцію в легкій формі.

Зазначимо, що на сьогодні невідомо, де і коли саме на коронавірус захворіла Тимошенко, а також те, де вона проходить лікування.

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