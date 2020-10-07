Хворий на COVID-19 Трамп захотів особисто зустрітися з Байденом на дебатах

Президент США Дональд Трамп, який все ще хворіє коронавірусом, планує особисто взяти участь в дебатах з Джо Байденом, запланованих на 15 жовтня.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на директора комунікацій передвиборної кампанії Трампа Тіма Мурта.

Мурт пояснив попередні заяви Трампа і підкреслив, що президент збирається особисто взяти участь в дебатах.

При цьому кандидат від Демократичної партії Джо Байден заявив, що проведення наступного раунду передвиборних дебатів необхідно переглянути, якщо Трамп ще буде хворий до моменту їх проведення, пише Reuters.

"Якщо у нього все ще буде COVID-19, нам не слід проводити дебати", – сказав Байден.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент США Дональд Трамп виписався з лікарні, повернувся до роботи в Білому Домі і закликав не боятися коронавірусу. Раніше він кілька місяців публічно ігнорував засоби індивідуального захисту.