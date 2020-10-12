Хворий на COVID-19 Кернес почувається погано і може не повернутися до виборів, – Кучер
Мер Харкова Геннадій Кернес, ймовірно, не повернеться з Німеччини до місцевих виборів, які пройдуть 25 жовтня.
Таку думку висловив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер в інтерв'ю Дмитру Гордону.
За його даними, Кернес почувається погано. "Але коректніше буде все ж мені не коментувати цю ситуацію", – зазначив Кучер.
Він побажав Кернесу здоров'я, але заявив, що мер Харкова, як і багато жителів міста, із самого початку не визнавав проблеми епідемії коронавірусу.
"У цьому і є велика проблема... На жаль, але є люди, які досі не бачать і не чують нічого про нього. Водночас лікарні переповнені", – додав Кучер.
Зазначимо, що найбільша кількість випадків коронавірусу 11 жовтня зареєстровано в Харківській області – 741.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 вересня ЗМІ заявили, що Кернеса госпіталізували через коронавірус і він нібито перебуває в комі. У нього виявили двобічне запалення легенів.
Незабаром мера Харкова доставили на лікування в німецьку клініку "Шаріте", а 18 вересня з'явилася інформація, що стан Кернеса поліпшився. Пізніше в Кернеса пояснили причини зараження коронавірусом.
9 жовтня в Харківській міськраді заявили, що Кернес незабаром має повернутися до України.