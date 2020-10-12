Хворий на COVID-19 Кернес почувається погано і може не повернутися до виборів, – Кучер

Кирило Лютий Політика 18:27, 12.10.2020 Оновлено: 18:38, 12.10.2020

Мер Харкова Геннадій Кернес, ймовірно, не повернеться з Німеччини до місцевих виборів, які пройдуть 25 жовтня.

Таку думку висловив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За його даними, Кернес почувається погано. "Але коректніше буде все ж мені не коментувати цю ситуацію", – зазначив Кучер.

Він побажав Кернесу здоров'я, але заявив, що мер Харкова, як і багато жителів міста, із самого початку не визнавав проблеми епідемії коронавірусу.

"У цьому і є велика проблема... На жаль, але є люди, які досі не бачать і не чують нічого про нього. Водночас лікарні переповнені", – додав Кучер.

Зазначимо, що найбільша кількість випадків коронавірусу 11 жовтня зареєстровано в Харківській області – 741.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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