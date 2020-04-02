Головна Новини
2 квітня • оновлено в 16:26
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Хворих більше, ніж ми думаємо": Княжицький назвав небезпечну помилку влади

2.7т
Читати матеріал російською

Одна із помилок влади – це відсутність обов’язкового тестування на коронавірус тих громадян, які під час епідемії поверталися із-за кордону. Це дозволило би зменшити кількість інфікованих у рази. Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Микола Княжицький

Микола Княжицький

Детектор медіа

"Очевидно, що українська влада не була готова не те що до масового тестування людей, хворих на коронавірус, а й до тестування хоча б тих людей, які повертаються з-за кордону. Зокрема, Південна Корея і Тайвань саме так і робили. Вони почали не з масового тестування всіх людей, а з масового тестування тих, хто повертався", – зазначив Княжицький.

На думку нардепа, бездіяльність та нерішучість влади напередодні оголошення загальнодержавного карантину та недостатність комунікацій влади з суспільством наразили на небезпеку зараження тисячі людей.

"У нас президент сказав, що будуть закриті кордони, що, до речі, не відповідало дійсності, а для автомобілів кордони були відкриті. Люди ж подумали, що кордони взагалі закриваються. І ці тисячі людей побігли на кордон, створили там тісняву і напевно заразили один одного коронавірусом. І, звичайно, їх ніхто ніде не тестував", – підкреслив Княжицький.

На його переконання через відсутність масового тестування як на початку епідемії, так і зараз, довіряти офіційним даним щодо кількості випадків захворювання на коронавірус в Україні не можна: реально хвороба може бути значно розповсюдженішою.

"Масове тестування відбувається не у всіх країнах, звичайно. В Німеччині – це сто тисяч тестів, а в Польщі тисячі тестів. В Ізраїлі також немає масового тестування, але є масове тестування всіх, хто приїжджав. Ми цього не зробили. Тому я переконаний, що хворих на коронавірус у нас набагато більше, ніж ми думаємо", – переконаний Княжицький.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що народний депутат Микола Княжицький різко виступив проти намірів парламентської монобільшості позбавити український кінематограф дотацій з бюджету.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
карантин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 804.

    Вилікувалися: 13. Померли: 20.

  • У всьому світі захворіли понад 950 тисяч осіб, з яких померли понад 48 тисяч.

  • У Китаї знову ввели карантин через другу хвилю коронавірусу.

  • МОЗ звернувся до українців старше 50-ти років з попередженням через пандемію коронавірусу.

  • Інфекціоніст попередила, що коронавірус різко прискорився в Україні.

  • Іспанія побила антирекорд за кількістю загиблих через COVID-19: майже тисяча за добу.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги