Одна із помилок влади – це відсутність обов’язкового тестування на коронавірус тих громадян, які під час епідемії поверталися із-за кордону. Це дозволило би зменшити кількість інфікованих у рази. Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.

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Микола Княжицький Детектор медіа

"Очевидно, що українська влада не була готова не те що до масового тестування людей, хворих на коронавірус, а й до тестування хоча б тих людей, які повертаються з-за кордону. Зокрема, Південна Корея і Тайвань саме так і робили. Вони почали не з масового тестування всіх людей, а з масового тестування тих, хто повертався", – зазначив Княжицький.

На думку нардепа, бездіяльність та нерішучість влади напередодні оголошення загальнодержавного карантину та недостатність комунікацій влади з суспільством наразили на небезпеку зараження тисячі людей.

"У нас президент сказав, що будуть закриті кордони, що, до речі, не відповідало дійсності, а для автомобілів кордони були відкриті. Люди ж подумали, що кордони взагалі закриваються. І ці тисячі людей побігли на кордон, створили там тісняву і напевно заразили один одного коронавірусом. І, звичайно, їх ніхто ніде не тестував", – підкреслив Княжицький.

На його переконання через відсутність масового тестування як на початку епідемії, так і зараз, довіряти офіційним даним щодо кількості випадків захворювання на коронавірус в Україні не можна: реально хвороба може бути значно розповсюдженішою.

"Масове тестування відбувається не у всіх країнах, звичайно. В Німеччині – це сто тисяч тестів, а в Польщі тисячі тестів. В Ізраїлі також немає масового тестування, але є масове тестування всіх, хто приїжджав. Ми цього не зробили. Тому я переконаний, що хворих на коронавірус у нас набагато більше, ніж ми думаємо", – переконаний Княжицький.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що народний депутат Микола Княжицький різко виступив проти намірів парламентської монобільшості позбавити український кінематограф дотацій з бюджету.

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