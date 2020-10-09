Інфіковані нардепки Рудик і Зінкевич розповіли про своє лікування коронавірусу

Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик і народна депутатка від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич наразі не потребують серйозного лікування COVID-19.

Про свій стан вони розповіли 9 жовтня в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У політкинь, які брали участь в ефірі за допомогою відеозв'язку, запитали, чим вони лікують коронавірус.

Трансляція "Свободи слова". Кадр відео

Зінкевич розповіла, що в неї симптоматичне лікування і вона приймає мінімум препаратів. Вона заразилася новою інфекцією вдруге, але, за її словами, повторно хвороба проходить набагато легше. Так, вперше нардепка потрапила в лікарню і потребувала додаткового кисню.

Рудик зі свого боку повідомила, що почувається набагато краще і зараз нічого не приймає. У перші дні в неї була дуже висока температура, яку вона збивала жарознижувальними препаратами.

"Потім я приймала ті ж вітаміни, як і раніше в своєму повсякденному житті", – розповіла вона.

За рекомендацією сімейного лікаря нардепка пила багато теплої рідини, купила пульсоксиметр – прилад, який надягається на палець і вимірює рівень насичення крові киснем.

Рудик назвала COVID-19 хворобою спостереження, що вимагає постійного контролю за самопочуттям.

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Як писав OBOZREVATEL, про COVID-19 Кіра Рудик повідомила 28 вересня. Яна Зінкевич повторно заразилася коронавірусом, про що повідомила 30 вересня.