Позафракційна народна депутатка Анна Скороход, яка заразилася коронавірусом, розповіла про симптоми своєї хвороби.
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Вона написала в Telegram, що температура може бути не обов'язково висока.
"У мене постійно була 37,5, до 38,5 піднімалася тільки пару раз увечері", – зазначила нардепка.
Анна Скороход
За її словами, відчувається сильна ломота в тілі, особливо під вечір, а також сильний головний біль "до сліз".
"Основне в моєму випадку – втрата нюху, сухість і першіння в горлі", – додала Скороход.
Депутатка нагадала, що експрес-тести показують більш точний результат на 5-10 день симптомів, спочатку у неї був негативний.
Як повідомляв OBOZREVATEL, про зараження Анни Скороход коронавірусом стало відомо 28 березня. Минулого місяця 30-річна нардепка народила первістка.
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