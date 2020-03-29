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29 березня • оновлено в 12:33
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Хвора на коронавірус Скороход назвала головні симптоми

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Позафракційна народна депутатка Анна Скороход, яка заразилася коронавірусом, розповіла про симптоми своєї хвороби.

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Вона написала в Telegram, що температура може бути не обов'язково висока.

"У мене постійно була 37,5, до 38,5 піднімалася тільки пару раз увечері", – зазначила нардепка.

Анна Скороход

Анна Скороход

За її словами, відчувається сильна ломота в тілі, особливо під вечір, а також сильний головний біль "до сліз".

"Основне в моєму випадку – втрата нюху, сухість і першіння в горлі", – додала Скороход.

Депутатка нагадала, що експрес-тести показують більш точний результат на 5-10 день симптомів, спочатку у неї був негативний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про зараження Анни Скороход коронавірусом стало відомо 28 березня. Минулого місяця 30-річна нардепка народила первістка.

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Тема
Коронавірус
Особа
Ганна Скороход
Місце
Україна
Теги
депутат вірус
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