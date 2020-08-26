Хвора на COVID-19 Тимошенко у критичному стані, але не підключена до ШВЛ, – нардеп

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, у якої діагностували коронавірус COVID-19, не підключена до апарату штучної вентиляції легенів, однак, перебуває у критичному стані.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко. Він зазначив, що у Тимошенко висока температура.

"Те, що вона підключена до апарату – це неправда. Люди в критичному стані, яких потрібно рятувати з того світу, підключаються до апарату ШВЛ. Юлія Тимошенко в критичному стані, у неї висока температура, вона вживає всі відповідні до протоколу заходи для вентиляції легенів, але це не апарат ШВЛ, це відповідні інші апарати, які потрібно застосовувати відповідно до протоколу", – заявив депутат.

Нагадаємо, раніше джерела OBOZREVATEL повідомляли, що стан Тимошенко, яка захворіла на COVID-19, погіршився – її під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. Медики оцінюють стан Тимошенко як стабільно важкий, температура тіла у неї не опускається нижче 39 градусів.

Інформацію про погіршення самопочуття експрем'єрки на своїй сторінці в Facebook підтвердила її прессекретарка Марина Сорока.

Як повідомляв OBOZREVATEL: