Хвора на COVID-19 Скороход поскаржилася на умови самоізоляції

Тимур Григоренко Політика 15:48, 22.04.2020 Оновлено: 16:02, 22.04.2020

Хвора на коронавірус колишня членкиня фракції "Слуга народу" Анна Скороход поскаржилася, що після виписки з лікарні не може отримати лікарняний.

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Народна депутатка зазначила, що її виписали з умовою повної самоізоляції. Також вона повинна перевірятися на COVID-19 і отримати два негативні результати тесту поспіль, повідомляє її Telegram-канал.

Анна Скороход

"Відповідно, мені необхідний лікарняний, оскільки не можу відвідувати ВР. Стою на обліку в ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС. Зателефонувала до них, попросила відкрити лікарняний, але там відмовили, оскільки я повинна приїхати на огляд, по-іншому ніяк. На те, що я COVID-позитивна – пофіг, потрібен огляд. Я ось цікавлюся, а буде це порушенням карантину чи це нормально? І що вони будуть оглядати? Позитивний тест чи як вірус по мені бігає? Чи в нас мало заражених медиків?" – обурювалася депутатка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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