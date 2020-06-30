Тут на погоджувальній раді влада й опозиція знову готова віддати життя за український ліс.

Хочу нагадати історію з нашим Законом про мораторій на вирубку лісу-кругляку на 10 років.

Після моєї щоденної критики керівництва ВР в 2016 році законопроект було нарешті поставлено на голосування в цілому.

Не голосували:

57 депутатів партії Порошенка;

31 депутат із партії Яценюка, зокрема Остап Семерак, пізніше Міністр екології, Вікторія Сюмар;

29 із 40 депутатів Опоблоку;

14 із 19 депутатів із групи “Воля народу”,зокрема М.Поплавський, О.Онищенко;

19 із 22 депутатів із групи “Відродження”, зокрема А. Яценко, А. Кіссе, В. Зубик.

Проте, нам вдалося переконати більшість ВР ухвалити цей Закон.

Потім Президент Порошенко не підписував Закон 72 дні. Після цього я подав судовий позов про бездіяльність влади і це призвело до ухвалення документа.

Але з`явилася проблема невиконання Закону – на урядовій нараді прем`єр-міністр Яценюк запропонував підготувати зміни до Закону, а до того ігнорувати його виконання.

Власне всі останні роки високопосадовці та їх діти продавали ліс закордон всупереч нашому Закону.

Окрім того, боротьба за контроль над лісовою контрабандою призвела до фактичного знищення державного управління у сфері лісового господарства – майже 5 років Агентство не мало керівника та не фінансувалися програми відтворення лісового фонду!

А нині, після повені, всі політики вкотре кинулися захищати українське довкілля?

Вимагаю розслідування незаконного продажу лісу протягом дії нашого Закону, відновлення державної політики у сфері лісового господарства та деревообробки й належного фінансування програм відтворення лісового фонду України.