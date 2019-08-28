"Хто замінить українців в Україні?" Дипломат про міграцію робочої сили в Європі

З 1 вересня Чехія збільшує квоту для працівників з України – кількість дозволів на роботу збільшиться з 19 до 40 тисяч. Це найвища цифра – для інших держав Чехія видасть максимум 2 тис дозволів.

Відповідне розпорядження про затвердження програми із залучення іноземної трудової сили уряд Чехії ухвалив у понеділок, 26 серпня. У такий спосіб чеська влада намагається вирішити проблему дефіциту робочої сили в країні.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс розповів OBOZREVATEL про причини такого лояльного ставлення до українців, ситуацію на ринку праці загалом у Чехії, переваги і недоліки затвердженої програми, а також про те, що треба робити Україні, аби не залишитися без своїх працездатних громадян.

Євген Перебийніс wikipedia.org

– Уряд Чехії затвердив положення про збільшення квот. Навіщо це їм?

– У Чехії складна ситуація на ринку праці. За різними оцінками, їм потрібно від 200 до 400 тис. робочих рук. Тут найменший рівень безробіття – менше 2%. І не тільки тому, що чехи не хочуть йти на маленькі зарплати. Основна проблема – у них немає працівників. І тому чехи вступають у конкурентну боротьбу за потенційну робочу силу – з Польщею та іншими країнами.

Традиційно так склалося, що саме українці є найбільш бажаними працівниками в Чехії: цьому сприяє історична і мовна близькість. А також те, що на ринку праці Чехії українці перебувають понад 25 років. І всі задоволені їхньою працездатністю, а також швидкою мовною і ментальною адаптацією.

Ті бізнесмени, з яким я зустрічався, хвалять українських працівників, кажучи, мовляв, "от би всі були як українці, ми б тоді й проблем не знали".

– Ви розумієте, скільки українців зараз працює у Чехії?

– За статистикою чеського уряду, в країні офіційно проживають 130 тис. громадян України. Тобто у них є тимчасовий або постійний дозвіл на роботу в Чехії.

Звичайно, є частина громадян, які не входять до цієї цифри – це українці, які працюють у Чехії нелегально. Таких нелегальних працівників – не більше десяти тисяч.

Наприклад, українці масово отримують польські дозволи на роботу – їх отримати набагато простіше, ніж чеські (тут час отримання розтягується на 2-3 місяці), і приїжджають по таким польським дозволами працювати в Чехію. Але це заборонено. Багато попадаються і, на жаль, ці люди ризикують отримати заборону на в'їзд в країну. А багато українців цього не знають, стаючи жертвами недобросовісних посередників, які переконують, що так можна.

– А як все таки потрібно?

– Моя порада – робити все офіційним шляхом.

Майже рік тому чеський уряд ухвалив рішення збільшити квоту для видачі робочих віз громадянам України з 19600 до 40 тис. А з 1 вересня набуває чинності рішення про впорядкування "Програми Україна" з видачі робочих віз. Тобто, так почне заповнюватися ця квота в 40 тис.

Згідно з цією програмою, чеські роботодавці можуть звертатися до уряду для видачі віз конкретним українським громадянам, яких вони обрали собі на роботу.

Люди, які їдуть по "програмі Україна" отримують всі права, які є у громадян Чехії: нормальну зарплату, соціальне страхування і навіть пенсії (бо працюючи офіційно люди роблять відрахування в пенсійний фонд).

Тому не варто звертатися до недобросовісних посередників – так можна позбавитись не тільки зарплати, але і соцвиплат та отримати заборону на в'їзд.

– Яке значення цієї програми?

– У цієї програми є дві сторони. З одного боку – добре що така програма прийнята, адже вона впорядковує трохи хаотичний процес працевлаштування, виплати соцстрахування і зарплат. У підсумку – нечесні роботодавці стануть менше наживатися на українцях.

Наприклад, тепер рівень оплати праці не може бути менше ніж оплата праці громадян Чехії. Більш того, уряд Чехії ухвалив рішення, що для приїжджаючих по "програмі Україна" зарплата повинна бути встановлена з коефіцієнтом в 1,2 – тобто, навіть більше ніж у самих чехів. Це було зроблено спеціально для стимулювання інтересу до роботи в Чехії саме в українців.

До слова, таке рішення викликало невдоволення чеських профспілок. Хоча на ділі, після виплати чехам різних надбавок, їх зарплати і зарплати українців вирівняються.

– А інша сторона програми яка?

– Зворотний бік – це викачування робочої сили з України. І ми як посольство вбачаємо в цьому велику проблему. Звичайно, ми не можемо ображатися на чехів – вони роблять те, що потрібно їм. Так що це вже завдання України робити свої відповідні кроки. Поки ж виходить так, що всі, окрім України, борються за трудові ресурси.

Про це говорив і президент України – що потрібно робити багато, щоб і Україна вступала в конкуренцію за трудові ресурси. Потрібно не тільки утримувати людей від від'їзду за кордон, а й стимулювати повернення вже виїхали. Зробити це можна тільки шляхом прийняття урядової програми, яка буде стимулювати підняття зарплат і рівня життя в Україні.

На зустрічах з чеськими підприємцями вони регулярно звертаються до мене з проханням допомогти в пошуку робочої сили. Звичайно, штучно стимулювати міграцію робочої сили з України на Захід ми не будемо. Але я завжди закликаю чеський бізнес інвестувати і відкривати їх підприємства в Україні. Адже якщо вони будуть платити хоча б 70% чеської зарплати, то і нашим людям сенсу їхати за кордон вже не буде.

– Україна – це єдине джерело поповнення робочою силою для Чехії?

Крім України в Чехії прийняті схожі проекти також для Сербії, Чорногорії, (там квота до 2 тис робочих), Монголії, Молдови та Філіппін (до 1 тис), для Індії – 600, а для Казахстану – 300.

Так що українська квота – 40 тис, найбільша. Хоча ця цифра може здатися і невеликою в порівнянні з тією ж Польщею, де працює понад 1 млн українців.

– Наскільки Чехія доброзичлива для українців – чи немає випадків дискримінації на національному ґрунті, як це присутнє в Польщі?

– У певної категорії населення Чехії є деякі побутові стереотипи і упередження щодо українців: за 25 років склався стереотип, що вони працюють на низькокваліфікованих роботах– будівельники, прибиральниці тощо.

Хоча це не зовсім так – багато українців роблять серйозний внесок в імідж Чехії та України, будучи великими бізнесменами, митцями, співаками, вченими і т. д.

Але відкритої ворожнечі до українців і випадків ксенофобії в Чехії звичайно ж немає. У тому числі тому, що відсутні історичні причини.

– Чеська програма розрахована на витік працівників з України – чи все ж це буде перетікання українських працівників з інших країн? З тієї ж Польщі.

– Це може бути перетікання з Польщі – тому що зарплати в Чехії трохи вище. Але з іншого боку очікується і перетікання трудової сили з Польщі і Чехії – далі в Німеччину. Бо з наступного року вона теж збирається лібералізувати ринок праці для працівників з України. А там зарплати ще вищі.

Міграція працівників зі сходу на захід – не тільки наша проблема, ми не перші хто з нею зіткнувся. Так, 2 млн поляків працює за кордоном. Чехи теж їдуть. Але для України це особливий виклик – оскільки хто ж буде замінювати українців в Україні?

Для цього і потрібна відповідна урядова програма.

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