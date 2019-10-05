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6 жовтня • оновлено в 18:07
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Хто замінить для України Волкера: названо ім'я

5.1т Читати матеріал російською

Спецпредставником США по Україні може стати колишній співробітник ЦРУ Майкл Костів.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на свої американські джерела. За інформацією видання, колишнього співробітника спецслужби розглядали в якості посла США в Києві, але після відставки спецпредставника Курта Волкера ситуація змінилася.

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На даному етапі тривають консультації, але рішення може бути прийнято вже найближчим часом. Нагадаємо, Курт Волкер подав у відставку тиждень тому. Це сталося після того, як була оприлюднена скарга неназваного співробітника американських спецслужб.

Курту Волкеру ж довелося покинути свою посаду через скандал

Курту Волкеру ж довелося покинути свою посаду через скандал

У ній йдеться про те, що Білий дім намагався закрити доступ до скандальної стенограми телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Там зокрема згадується і сам Волкер. Варто відзначити, що останніми тижнями Україна став топ-темою американської політики.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Політичні скандали в США
Особа
Курт Волкер
Місце
Україна
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Прізвище Костів (гуцульське) вселяє надію. Володіє українською.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Волкера собрались заменить уволенным за кражу бекона экс-сотрудником ЦРУ На должность спецпредставителя США по Украине вместо отозванного Курта Волкера рассматривается кандидатура 72-летнего Майкла Костива, . В конце 1981 года Костива уличили на краже пакета с беконом стоимостью в 2,13 доллара в супермаркете, Ну все салоеды теперь вам точно звиздец - он усе ваше сало потырит а вы с голоду помрете
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Новый наСяльника мана для укробабуинов
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