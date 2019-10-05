Хто замінить для України Волкера: названо ім'я

Спецпредставником США по Україні може стати колишній співробітник ЦРУ Майкл Костів.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на свої американські джерела. За інформацією видання, колишнього співробітника спецслужби розглядали в якості посла США в Києві, але після відставки спецпредставника Курта Волкера ситуація змінилася.

На даному етапі тривають консультації, але рішення може бути прийнято вже найближчим часом. Нагадаємо, Курт Волкер подав у відставку тиждень тому. Це сталося після того, як була оприлюднена скарга неназваного співробітника американських спецслужб.

Курту Волкеру ж довелося покинути свою посаду через скандал

У ній йдеться про те, що Білий дім намагався закрити доступ до скандальної стенограми телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Там зокрема згадується і сам Волкер. Варто відзначити, що останніми тижнями Україна став топ-темою американської політики.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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