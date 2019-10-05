Хто замінить для України Волкера: названо ім'я

Спецпредставником США по Україні може стати колишній співробітник ЦРУ Майкл Костів.
Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на свої американські джерела. За інформацією видання, колишнього співробітника спецслужби розглядали в якості посла США в Києві, але після відставки спецпредставника Курта Волкера ситуація змінилася.
На даному етапі тривають консультації, але рішення може бути прийнято вже найближчим часом. Нагадаємо, Курт Волкер подав у відставку тиждень тому. Це сталося після того, як була оприлюднена скарга неназваного співробітника американських спецслужб.
Курту Волкеру ж довелося покинути свою посаду через скандал
У ній йдеться про те, що Білий дім намагався закрити доступ до скандальної стенограми телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Там зокрема згадується і сам Волкер. Варто відзначити, що останніми тижнями Україна став топ-темою американської політики.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, який пройшов між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту у американців.
В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.
Також Сенат США має намір розглянути питання про імпічмент президента Дональда Трампа, якщо за це проголосують в Палаті представників.
При цьому Трамп заявив, що розпочата процедура імпічменту американської демократичної партії є державним переворотом.
Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Політичні скандали в США" на сайті "OBOZREVATEL".