Хто блокував ліквідацію недоторканності: список "слуг народу"

44 народні депутати від партії "Слуга народу" заблокували скасування депутатської недоторканності, а також прослуховування для НАБУ і знищення "поправок Лозового".

Про це заявив у своєму блозі на "Українській правді" голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін. Хоча нардепи виключили з Конституції норму про імунітет, у КПК і законі про статус народного депутата залишаються норми, що вимагають дозволу парламенту для, наприклад, прослуховування або обшуку депутата.

"Якщо ці норми не прибрати, то навіть після набрання чинності змін до Конституції, розслідувати депутатів буде майже неможливо. А як їх розслідувати, якщо для слідчих дій щодо них ксе одно потрібен дозвіл Ради?" – зазначив Шабунін.

Партія "Слуга народу" Скріншот відео

Він припустив, що частина монобільшості хоче зберегти свою депутатську недоторканність, не дивлячись на те, що Зеленський обіцяв її скасувати.

"Так само вони обіцяли дозволити НАБУ самостійне прослуховуваня і скасувати поправку Лозового. Все це було в проваленому "слугами "законопроєкті", – написав Шабунін.

Провалили голосування не тільки 44 "слуги народу", але й фракції "Європейської солідарності", "Батьківщини" і "Опоблоку" повним складом.

"Частина депутатів запевняє, що заплуталися і повірили, що прослуховувати їх будуть без рішення суду. Більшої дурості годі й уявити. Прослуховування можливе тільки з дозволу суду!", – зазначив Шабунін.

Список депутатів, які не підтримали законопроект №1009:

Аліксійчук А. В.

Березін М. Ю.

Богданець А. В.

Васильєв І. В.

Васильківський І. І.

Володіна Д. А.

Горенюк А. А.

Грищук Р. П.

Діденко Ю. А.

Забуранна Л. В.

Кириченко Н. А.

Кіцак Б. В.

Колєв А. В.

Кузьміних С. В.

Мікіша Д.С .

Негулевській І. П.

Пашковський М. І.

Рубльов В. В.

Саладуха О. В.

Скороход А. К.

Тарасов А. С.

Ткаченко О. М.

Фріс І. П.

Чернєв Є. В.

Шол М. В.

Аллахвердиєва І. В.

Андрієвич З М.

Безгін В. Ю.

Василевська-Смаглюк А. Н.

Герасименко І. Л.

Грищенко Т. М.

Драбівський А. Г.

Іванісов Р. В.

Ковальчук А. В.

Костін А. Є.

Ляшенко А. А.

Маріковський А. В.

Марченко Л. І.

Матусевич О. Б.

Рєпіна Е. А.

Савченко А. С.

Соломчук Д. В.

Тимофійчук В. Я.

Чернявський С. М.

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада в четвер, 29 серпня, на першому засіданні нової сесії схвалила законопроєкт про зняття депутатської недоторканності. Так, з 1 січня 2020 року, щоб привернути депутата до кримінальної або адміністративної відповідальності, не потрібно буде дозвіл Ради. Однак, він все ще знадобиться для прослуховування або обшуку нардепів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!