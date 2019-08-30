Хто з лави запасних "слуг народу" проходить в Раду: названі імена

Депутатів з фракції "Слуга народу", яких призначили в Кабінет міністрів, замінять наступні у виборчому списку кандидати.

Відповідно до закону, наступними претендентами на мандат є:

Анатолій Остапенко (№130 у списку). Закінчив Національний транспортний університет за спеціальністю "інженер-механік", а також Міжнародний Соломонів університет за спеціальністю "юрист". Працює директором юридичної фірми "Альфаюрконсалтінг".

Тетяна Циба (№131). Є виконавчим директором консалтингового агентства "Media Masters", прес-секретар партії "Слуга народу".

Іван Калаур (№132). Завідує кафедрою цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету.

Юлія Гришина (№133). Є керуючим партнером юридичної бізнес-школи "CTRL.School", професором кафедри трудового права та права соціального забезпечення КНУ імені Шевченка.

Ольга Руденко (№134). Працювала менеджером з маркетингових комунікацій в ТОВ "Квартал 95". Займала керівні посади в сфері маркетингу і медіакомунікацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Раду за партійним списком пройшло 124 депутата і 130 мажоритарників. Від мандата вже відмовився Андрій Лисюк. Його замінить 129-й номер в списку "СН" Олена Хоменко, яка раніше займала посаду директора з управління і розвитку цифрових продуктів ТОВ "Квартал 95".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал