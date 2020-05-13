Наша команда “Рідної країни” в період 2017-2020 років постійно звертала увагу на відсутність державної політики щодо захисту національної культурної спадщини.

І от маємо Звіт Рахункової палати, яка перевіряла діяльність Міністерства культури за 2017-2019 роки.

Головний висновок аудиту:

Міністерство культури не сформувало Державний реєстр національного культурного надбання і не створили електронний ресурс культурної спадщини!

А це означає, що місцева влада і орендарі не підписували охоронних договорів й за хабарі чиновникам виводили їх з під статусу пам`яток культури.

Окрім того, аудитори виявили незахищеність Державного реєстру нерухомих пам`яток. Він знаходиться у форматі Word і є загроза втратити інформацію.

Отож, постійні пожежі й руйнування пам`яток культури є наслідком того, що донедавна Мінкульт діяв як своєрідне Міністерство забудовників.

Чекаємо на адекватну реакцію правоохоронних органів!