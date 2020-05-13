Наша команда “Рідної країни” в період 2017-2020 років постійно звертала увагу на відсутність державної політики щодо захисту національної культурної спадщини.
І от маємо Звіт Рахункової палати, яка перевіряла діяльність Міністерства культури за 2017-2019 роки.
Головний висновок аудиту:
Міністерство культури не сформувало Державний реєстр національного культурного надбання і не створили електронний ресурс культурної спадщини!
А це означає, що місцева влада і орендарі не підписували охоронних договорів й за хабарі чиновникам виводили їх з під статусу пам`яток культури.
Окрім того, аудитори виявили незахищеність Державного реєстру нерухомих пам`яток. Він знаходиться у форматі Word і є загроза втратити інформацію.
Отож, постійні пожежі й руйнування пам`яток культури є наслідком того, що донедавна Мінкульт діяв як своєрідне Міністерство забудовників.
Чекаємо на адекватну реакцію правоохоронних органів!
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.