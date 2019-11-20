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20 листопада • оновлено в 13:20
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Хто відповідає за переговори з Путіним у Зеленського: Зеркаль дала пояснення

1.8т
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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко відповідає за європейські зв'язки нашої країни, тоді як радник президента Андрій Єрмак залучений до переговорного процесу з Росією.

Про роль цих двох осіб із оточення Володимира Зеленського у зовнішньополітичному курсі України повідомила заступниця глави МЗС Олена Зеркаль у інтерв'ю в ефірі "24 каналу".

Водночас на питання, хто більш визначальний у зовнішній політиці – Єрмак чи Пристайко – вона відповіла: "Президент".

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Олена Зеркаль

Олена Зеркаль

Скриншот з відео

"Якщо це зв'язки з європейськими політиками, реакції або послідовність дій, то, мабуть, це Пристайко. Якщо це офіційні переговори, то це Пристайко", – сказала Зеркаль.

Заразом Андрій Єрмак, за її словами, більше залучений у переговори з російською стороною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що Єрмак, який також був учасником справи про імпічмент президента США Дональда Трампа, є справжнім "суперагентом Кремля".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна
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