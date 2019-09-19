"Хто ви така?" Нардеп-ресторатор знову нагрубіянив журналістці та втік

Відомий ресторатор, а нині народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко відмовився відповідати на питання журналістки про склад Кабінету міністрів України.

Відповідне відео оприлюднено на сторінці "Радіо Свобода" в Twitter. Співробітниця проекту в кулуарах парламенту зустріла політика і його колегу Артема Культенка та задала питання про те, хто очолює Міністерство охорони здоров'я України (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Дівчино, ви це питання задавали сьогодні 50 разів усім нашим колегам. Яка ваша мета, навіщо ви це робите?" – запитав у відповідь Культенко.

Тищенко, який якраз перебував біля кулера, зі свого боку запропонував журналістці попити води. "Вона вам корисна", – пожартував він.

Журналістка і Микола Тищенко Скрін відео

"Багато людей зараз закидають "Слузі народу", що вони голосують і не читають закони. Тому я питаю, якщо ви голосували за уряд, чи читали ви його", – сказала співробітниця "Радіо Свобода".

"Якби ви так запитали, я б відповів", – парирував нардеп.

"Ну ви б сказали: читав. Ось я перевіряю, чи читали ви", – відповіла журналістка.

"А хто ви така, щоб перевіряти?.. Мій батько чи моя дружина? Ви навіть не представилися, хто ви", – сказав Тищенко.

Відзначимо, початок розмови з депутатами "Радіо Свобода" не показала і невідомо, як починалося спілкування журналістки зі "слугами".

"Слуги народу" Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, чи не люблять ВІДПОВІДАТИ на запитання Журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao - Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 19, 2019

Як писав OBOZREVATEL, раніше Микола Тищенко образився на журналістку "Радіо Свобода" й надалі відмовився з нею спілкуватися після питання про Іловайську трагедію.

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