"Хто вбив Павла?" Зеленський зажадав звіту про справу Шеремета

Президент України Володимир Зеленський зажадав звіту про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, яке відбулося рівно три роки тому.

"23 липня прошу зібратися Генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голову Національної поліції і голову СБУ і доповісти про хід розслідування. Запрошую на зустріч журналістів", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

За словами глави держави, у цій справі, навіть через три роки, питань залишається більше, ніж відповідей.

Убивство Павла Шеремета "Апостроф"

"Українська спільнота вже давно повиннна отримати відповідь на питання "Хто вбив Павла?" – написав Зеленський.

Нагадаємо, в Києві 20 липня, в третю річницю вбивства журналіста Павла Шеремета, проходить акція "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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