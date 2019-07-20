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"Хто вбив Павла?" Зеленський зажадав звіту про справу Шеремета

2.4т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський зажадав звіту про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, яке відбулося рівно три роки тому.

"23 липня прошу зібратися Генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голову Національної поліції і голову СБУ і доповісти про хід розслідування. Запрошую на зустріч журналістів", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

За словами глави держави, у цій справі, навіть через три роки, питань залишається більше, ніж відповідей.

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"Українська спільнота вже давно повиннна отримати відповідь на питання "Хто вбив Павла?" – написав Зеленський.

Нагадаємо, в Києві 20 липня, в третю річницю вбивства журналіста Павла Шеремета, проходить акція "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Долин Владимир
Долин Владимир
А за Одессу 2 мая, он ни чё не потребовал?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Лучше бы он у них спросил-"Кто расстрелял небесную сотню и зачем"...и посмотрел на ихние рожи..
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Пигин Макс
Пигин Макс
Зато все знают кто убил Немцова...
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