Хто такий Сергій Тамарін, який влаштував сварку з Сивохо

Ветеран полку "Азов" Сергій Тамарін, який вступив у перепалку з радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо, очолює київський осередок "Нацкорпусц", а в минулому балотувався в нардепи від "Свободи".

OBOZREVATEL дізнався, що ще відомо про нього.

На офіційному сайті "Національного корпусу" зазначено, що Сергій Тамарін (позивний "Собер") воював на Донбасі в складі "Азова". "Визволяв Маріуполь, Мар'їнку, брав участь у подальшій обороні Маріуполя, Широкінській наступальній операції", – відзначається там.

Сергій Тамарін

Відзначається, що пізніше він створив одне з формувань спецназу МВС – роту "Схід", якою особисто командував і "активно розвивав проекти цивільної оборони".

У червні 2019 року Тамарін очолив київський осередок "Нацкорпусу".

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, також він в 2019 році балотувався в нардепи від партії "Свобода" (№87 у партійному списку).

У декларації Тамаріна за липень 2019 року підкреслено, що він володіє стандартним "набором": квартира, земельна ділянка і авто Jeep Patriot.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після інциденту Сивохо написав пост, в якому звинуватив націоналістів у розпалюванні війни, проте зазначив, що ніхто не зупинить його команду на шляху до миру.

Після конфлікту поліція затримала 15 осіб, їх запакували в автобуси і відвезли. За фактом події почато кримінальне провадження за статтею "хуліганство, вчинене групою осіб".

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