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12 березня • оновлено в 14:32
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Хто такий Сергій Тамарін, який влаштував сварку з Сивохо

13.4т
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Ветеран полку "Азов" Сергій Тамарін, який вступив у перепалку з радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо, очолює київський осередок "Нацкорпусц", а в минулому балотувався в нардепи від "Свободи".

OBOZREVATEL дізнався, що ще відомо про нього.

На офіційному сайті "Національного корпусу" зазначено, що Сергій Тамарін (позивний "Собер") воював на Донбасі в складі "Азова". "Визволяв Маріуполь, Мар'їнку, брав участь у подальшій обороні Маріуполя, Широкінській наступальній операції", – відзначається там.

Сергій Тамарін

Сергій Тамарін

Відзначається, що пізніше він створив одне з формувань спецназу МВС – роту "Схід", якою особисто командував і "активно розвивав проекти цивільної оборони".

У червні 2019 року Тамарін очолив київський осередок "Нацкорпусу".

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, також він в 2019 році балотувався в нардепи від партії "Свобода" (№87 у партійному списку).

У декларації Тамаріна за липень 2019 року підкреслено, що він володіє стандартним "набором": квартира, земельна ділянка і авто Jeep Patriot.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після інциденту Сивохо написав пост, в якому звинуватив націоналістів у розпалюванні війни, проте зазначив, що ніхто не зупинить його команду на шляху до миру.

Після конфлікту поліція затримала 15 осіб, їх запакували в автобуси і відвезли. За фактом події почато кримінальне провадження за статтею "хуліганство, вчинене групою осіб".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Сергій Тамарін Сергій Сивохо
Місце
Україна
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А что они все как моджахеды выглядят?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Надо было сивохе в его жирную рожу плюнуть и ногой растереть, ну да успеется ещё. А Сергей молодец, честный человек, не лицемер
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Кто такой Сергей Тамарин ? Это типичный пример того, кто ничего путного в своей жизни не сделавший и уже не сделающего ! Напишите кем он был до 2014 года ?
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Куралесов Вася, и главное, когда вот такие Тамарины придут и за тобой, тогда и расскажешь про прыщи.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Куралесов Вася, это из личного опыта ? Почему ты считаешь, что все такие ?
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