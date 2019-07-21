Хто стане прем'єром і міністром оборони: в "Слузі народу" відкрили карти

В "Слузі народу" розглядають кілька кандидатур на посаду прем'єр-міністра України.

Про це повідомив кандидат в народні депутати від партії Давид Арахамія. Також він підкреслив, що в політсилі вже працюють над проектом коаліційної угоди, передає Telegram-канал "Раніше всіх. Ну майже".

"На прем'єра зараз є три-чотири кандидати, чого до цього не було. Юлії Тимошенко там немає і Палиці (екс-голови Одеської обласної державної адміністрації) там немає", – сказав він журналістам в штабі партії.

На це журналіст запропонував Арахамії низку прізвищ: секретар РНБО і екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв і директор з розвитку бізнесу НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

Арахамія відповів: "Щось типу таких людей, професійні люди, які вільно володіють англійською, які знають, як працює держава, але не були в якихось партіях, міжсобойчиках".

Кандидат в нардепи також відмовився назвати прізвище кандидата в міністри оборони, зазначивши, що "це цивільна людина". Він допустив, що вже після 10 серпня, після навчання, депутати приступлять до роботи.

Кабінет Міністрів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Арахамія повідомив, що після оголошення результатів виборів до Верховної Ради "Слуга народу" відправить своїх народних депутатів на навчання. За його словами, мова йде про спеціальну школу парламентарія.

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