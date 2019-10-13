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13 жовтня • оновлено в 10:31
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Хто стане новим посередником між Зеленським і Трампом: названо ім'я

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Новим послом України в США може стати Володимир Єльченко, який зараз обіймає посаду постійного представника України в ООН.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на джерела в Кабміні України. Як відомо, раніше цю посаду обіймав Валерій Чалий.

Єльченко ж на посту постпреда Києва в ООН показав себе як досвідчений дипломат. Він неодноразово рішуче відстоював позицію України часто в запеклих обмінах репліками з російською делегацією під час засідань організації.

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Володимир Єльченко

Володимир Єльченко

zik.ua

Відзначимо, що під час пресмарафону 10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що визначився з кандидатурою посла в США, проте не назвав імені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський прийняв рішення замінити 12 послів України у світі. Джерело в дипломатичних колах назвало Олега Шамшура головним претендентом на місце Валерія Чалого.

Незабаром також з'явилася інформація, що цю посаду може зайняти екс-секретар РНБО Олександр Данилюк.

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Особа
Володимир Єльченко
Місце
Україна
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