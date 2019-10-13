Хто стане новим посередником між Зеленським і Трампом: названо ім'я

Новим послом України в США може стати Володимир Єльченко, який зараз обіймає посаду постійного представника України в ООН.
Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на джерела в Кабміні України. Як відомо, раніше цю посаду обіймав Валерій Чалий.
Єльченко ж на посту постпреда Києва в ООН показав себе як досвідчений дипломат. Він неодноразово рішуче відстоював позицію України часто в запеклих обмінах репліками з російською делегацією під час засідань організації.
Володимир Єльченко
zik.ua
Відзначимо, що під час пресмарафону 10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що визначився з кандидатурою посла в США, проте не назвав імені.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський прийняв рішення замінити 12 послів України у світі. Джерело в дипломатичних колах назвало Олега Шамшура головним претендентом на місце Валерія Чалого.
Незабаром також з'явилася інформація, що цю посаду може зайняти екс-секретар РНБО Олександр Данилюк.
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