Хто проходить до другого туру на виборах у Полтаві: з'явилися дані екзитполу

Колишній мер Полтави Олександр Мамай лідирує на виборах міського голови, а партія "Слуга народу" отримала найбільшу підтримку полтавців на виборах до міської ради.

Про це свідчать результати опитування читачів місцевого видання "Полтавщина". У ньому взяли участь 2384 особи. Так, попередньо до другого туру виходить також представник "Слуги народу" Сергій Іващенко.

Згідно з результатами опитування, за Мамая (від партії "За майбутнє") проголосували 21,8% читачів сайту, за Іващенка – 19,5%, за представника партії "Рідне місто" Олександра Удовіченка проголосували 18,4%, за представника ВО "Свобода "Юрія Бублика – 10%.

Попередні результати виборів у Полтаві poltava.to

На виборах до міськради найбільшу підтримку має партія "Слуга народу" – 18,3%, "Європейська солідарність" – 15,7%, "Рідне місто" – 13,8%, "За майбутнє" – 13,6%, "Довіра" – 5,8%, "Опозиційна платформа – За життя" – 5,4%.

Попередні результати виборів в Полтаві poltava.to

Попередні результати виборів у Полтаві poltava.to

Решта політсил не долають 5-відсотковий бар'єр.

Попередні результати голосування в інших містах можна подивитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, явка на місцевих виборах у 2020 році стала найнижчою за всю історію незалежності України.